'소통과 화합의 장' 제11회 원주시 장애인복지시설 종합예술제 열려

AI 핵심 요약beta
- 원주시장애인시설협의회가 28일 백운아트홀에서 종합예술제를 개최했다
- 장애인복지시설 이용자 10개 팀이 합창과 춤 공연을 선보였다
- 작품과 중증장애인생산품 전시로 소통과 자립 기반 확대를 도모했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시장애인시설협의회가 주관하고 원주시가 지원한 '제11회 원주시 장애인복지시설 종합예술제'가 28일 백운아트홀에서 펼쳐졌다.
2013년에 시작된 이번 행사는 올해 11회째를 맞으며 원주 지역 장애인복지시설 이용자들의 축제로 거듭나고 있다. 시설 이용자들은 이 축제를 통해 작품 전시와 공연을 통해 재능을 발휘하고 자존감을 높이며 사회구성원으로서의 역역량을 쌓아가고 있다.
이날 공연에는 총 10개 팀이 참여해 합창과 춤 등 다양한 공연을 선보였다. 야외 전시장에서는 장애인복지시설 이용자들이 제작한 작품과 중증장애인생산품이 전시되어 관람객들에게 풍성한 볼거리를 제공했다.
예술제는 장애인들이 기르고 있는 재능과 노력을 무대와 전시를 통해 드러내고 지역민과 소통하는 화합의 장이 됐다. 또 중증장애인생산품 전시를 통해 장애인 자립 기반 확대에 대한 관심을 불러일으키는 계기가 됐다.
정진애 원주시장애인종합복지관장은 "이번 예술제는 시설 이용자들이 그동안 준비한 재능과 노력을 지역사회와 나누는 소중한 자리였다"며 "무대에 선 모든 분들이 자신감을 얻고 시민들이 장애인에 대한 이해와 공감을 넓히는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com