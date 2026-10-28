고양특례시, 일산문화광장서 도시농업축제 오는 31일 개최

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오는 31일부터 11월 1일까지 일산문화광장에서 '2026년 제13회 고양 도시농업축제'를 개최한다고 28일 밝혔다.

제13회 고양 도시농업축제 홍보 포스터.[사진=고양시]

올해 축제는 '흙에서 싹트고, 도시에서 자라다'를 주제로 열리는 축제로 농업을 직접 체험하고, 일상 속 도시농업의 가치와 미래를 발견할 수 있도록 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

행사장에서는 씨앗과 식물을 활용한 만들기 체험부터 치유농업 프로그램, 지역 농산물 홍보, 미래농업기술 전시까지 다양한 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 일회용 플라스틱 컵을 재활용한 상추 화분 만들기, 허브 족욕 티백 만들기, 일산열무 김치 담그기 등 손으로 직접 만들고 경험하는 프로그램이 운영된다.

특히 수직농장과 스마트팜 제어 시스템 체험은 농업이 첨단기술과 만나 어떻게 변화하는지를 살펴볼 수 있고, 곤충을 활용한 미래농업 체험과 가와지쌀 밥맛 테스트도 진행된다.

농업을 통한 휴식과 치유를 경험할 수 있는 프로그램도 선보인다. 치유농업 체험과 식물병원, 치유 쉼터를 비롯해 트랙터 등 농업기계 전시, 새끼줄을 활용한 리스 만들기 등 농경문화를 경험할 수 있다.

지역 학생들이 직접 참여하는 '일산열무 한 달 키우기 경진대회'도 열린다. 고양시 관내 초·중·고등학교 18개교 46개 팀이 참여해 한 달 동안 직접 기른 일산열무를 선보이며 도시농업에 대한 경험을 공유한다.

개막식은 10월 31일 오후 2시에 열리며, 식전 공연과 유공자 표창 등이 진행될 예정이다. 행사 기간 시민 누구나 다양한 전시와 체험 프로그램을 통해 도시농업을 경험할 수 있다.

이주형 도시농업과장은 "도시농업은 먹거리를 기르는 것을 넘어 자연을 가까이하고 이웃과 소통하며 미래 농업을 경험하는 기회"라며 "이번 축제가 시민들에게 농업의 새로운 매력을 발견하고 일상에서 도시농업을 친근하게 만나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com