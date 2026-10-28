크리오스, 액화수소 기술 앞세워 코스닥 상장 도전

AI 핵심 요약beta
- 크리오스는 27일 코스닥 상장 예비심사를 신청했다
- 액화수소·LNG·산업가스 저장·수송 설비를 공급했다
- 상장 후 액화수소 공장 구축과 생산능력 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초저온 솔루션 전문기업 크리오스가 지난 27일 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출했다고 28일 밝혔다. 교보증권과 KB증권이 공동대표주관사를 맡는다.
1999년 설립된 크리오스는 액화수소, 액화천연가스(LNG), 산업용 가스를 저장·수송·공급하는 기업이다. 다층단열재와 고진공 복합단열설계 기술을 바탕으로 각 가스별 최적화된 인프라 설비를 설계·공급한다.
회사에 따르면 액화수소는 기체수소보다 저장·운송 효율이 높지만 영하 253도의 극저온 환경을 유지해야 한다. 크리오스의 액화수소 저장탱크는 한국가스안전공사(KGS) 성능 평가에서 합격 기준값 대비 약 3.2배 우수한 일간 자연기화율 0.28%(2025년 공인성적 기준)을 기록했다. 국내 최초로 액화수소 탱크 트레일러를 개발했으며, 4월 한국에너지기술평가원으로부터 성과우수기업으로 선정됐다.
크리오스는 기존 LNG 및 산업가스 분야에서 수주를 이어가는 한편 반도체, 플랜트 등 신사업군으로 사업 기반을 확장하고 있다. 미국 텍사스와 중동 지역 등 글로벌 고객사 납품 실적을 바탕으로 해외 진출을 추진한다.
이번 상장을 통해 액화수소 설비 전용 신공장을 구축하고 저장 및 수송탱크 생산능력을 확대할 계획이다.
장병화 크리오스 대표이사는 "액화수소 시장에서 축적해 온 초저온 기술력을 바탕으로 저장과 수송, 충전까지 아우르는 기술 역량을 갖춘 전문기업으로 도약하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com