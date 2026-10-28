고흥군, 우주발사체 국가산단 승인 초읽기

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 27일 우주발사체 국가산단 심의를 완료했다
- 국가산단은 152만㎡ 규모로 3800억원을 투입해 조성된다
- 고흥군은 11개 기업과 협약하고 2028년 공사를 시작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 우주발사체 국가산업단지 조성을 위한 핵심 행정절차를 마무리하면서 국내 우주산업 거점 구축에 속도가 붙을 전망이다.
고흥군은 지난 27일 중앙산업단지계획심의회에서 고흥 우주발사체 국가산업단지 조성사업 심의가 완료됐다고 28일 밝혔다.
사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)의 보완 절차를 거쳐 오는 11월 국가산업단지계획 승인 고시가 이뤄질 예정이다. 이후 2027년 보상 절차에 들어가고 2028년 조성공사를 시작할 계획이다.
고흥 우주발사체 국가산단은 우주산업 클러스터의 핵심사업으로 봉래면 나로우주센터 인근에 조성된다. 총사업비는 2공구 조성비를 포함해 약 3800억원이며 부지는 152만㎡ 규모다.
고흥군은 한화에어로스페이스와 이노스페이스 등 11개 핵심 앵커기업 및 스타트업과 입주협약을 체결했다. 국가산단 2공구에는 국방과학연구소도 입주할 예정으로 민간기업과 연구기관 간 협력을 통한 발사체 산업 경쟁력 강화와 우주산업 생태계 활성화가 기대된다.
군은 산단 조성과 연계한 기업 유치와 투자 활성화에도 힘을 쏟을 방침이다. 고흥~광주 고속도로와 벌교역~고흥역~녹동역 고속철도 건설, 고흥읍~나로우주센터 간 4차선 확장 등 교통망 확충과 정주여건 개선도 함께 추진할 계획이다.
chadol999@newspim.com