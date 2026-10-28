진안문화원의 날 '성료'…전북 14개 시·군 문화 교류

AI 핵심 요약beta
- 진안문화원이 28일 제4회 진안문화원의 날을 개최했다
- 전북 14개 시·군 문화원과 주민 200여 명이 참여했다
- 지역 문화예술 작품 전시와 공연으로 교류와 화합을 다졌다
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가수 안치환 축하공연·문화학교 수강생 작품전시 등 다채로운 프로그램 마련
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 진안문화원이 전북 14개 시·군의 역사와 문화를 나누고 지역 간 화합을 다지는 문화행사를 열어 지역문화 교류의 폭을 넓혔다.
진안문화원은 28일 진안문화의 집에서 '문화가 있는 날과 함께하는 제4회 진안문화원의 날' 기념행사를 개최했다고 밝혔다.
진안문화원의 날은 지역 고유문화의 가치를 되새기고 군민의 문화적 자긍심을 높이기 위해 마련됐다. 올해 행사에는 전북 14개 시·군 문화원 임직원과 지역 주민 등 200여 명이 참석해 진안을 넘어 전북 전역의 역사와 문화를 공유하는 교류와 화합의 장을 만들었다.
행사는 실버합창단의 식전 공연을 시작으로 국민의례, 지역 문화예술 진흥 유공자에 대한 군수 표창 수여, 기념사와 축사 순으로 진행됐다. 이어 대중가수 안치환의 축하공연이 펼쳐져 참석자들의 호응을 얻었다.
문화원 1층 문화홀에서는 진서회 서예 작품과 도예교실·서각교실 수강생들의 작품 전시회도 열렸다. 수강생들이 한 해 동안 갈고닦은 실력을 선보이며 방문객들에게 지역 문화예술의 성과를 소개했다.
우덕희 진안문화원장은 "진안 고유의 문화 정체성을 지키는 데 뜻을 모아준 전북 14개 문화원 가족과 군민들에게 감사드린다"며 "진안의 역사문화 기록과 군민 맞춤형 문화교육을 확대하고 전북 지역문화의 연대와 발전을 이끄는 역할을 해나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com