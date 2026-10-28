평택해경, 야간 해양오염방제 합동훈련 실시…야간 방제 대응역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 평택해경이 28일 야간 해양오염 방제 합동훈련에 참여했다
- 훈련은 선박 화재와 기름 유출 상황을 가정해 진행했다
- 참가기관들은 유출유 탐색과 오일펜스 설치 등을 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서가 평택해양경찰서 전용부두 해상에서 야간을 이용한 해양환경공단 평택지사 주관 야간 해상방제 합동훈련에 참여해 해양오염사고 대응 역량을 점검했다.
28일 해경에 따르면 이번 훈련은 야간에 발생할 수 있는 해양오염사고에 대비해 관계기관 간 협력체계를 강화하고 해양환경공단의 해상 방제 실행능력을 향상하기 위해 마련됐다.
훈련은 선박 기름 이송 작업 중 배관이 파손되면서 화재가 발생하고 기름이 해상으로 유출되는 상황을 가정해 진행됐다.
주요 훈련은 ▲사고 선박 화재 진압▲탐조등을 활용한 해상 유출유 탐색▲유출유 확산 방지를 위한 오일펜스 설치▲해상 유출유 회수 작업 순으로 실시됐다.
이날 참가 기관들은 실제 사고 발생 시 신속한 초동 대응과 기관 간 협업 절차를 점검하며 현장 대응체계를 재확인했다.
해경 관계자는 "이번 합동훈련을 통해 야간 해양오염사고에 대비한 방제 실행능력을 점검할 수 있는 계기가 됐다"며 "앞으로도 유관기관과 유기적인 협조체계를 유지해 해양오염사고 대응 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com