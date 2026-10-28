대원미디어, 부산 롯데백화점에 닌텐도·애니메이트 매장 오픈

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어가 28일 부산 롯데백화점에 IP 매장 7곳을 연다고 밝혔다.
- 매장들은 30일 팬덤 스페이스에서 게임·애니메이션 콘텐츠를 선보인다.
- 대원샵은 부산 첫 공식점이며 애니메이트는 상품 4만여 개를 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 대원미디어가 오는 30일 롯데백화점 부산본점에 닌텐도 전문 스토어 '대원샵'과 애니메이션 전문점 '애니메이트' 등 IP 매장을 오픈한다고 28일 밝혔다.
롯데백화점이 새로 조성한 '팬덤 스페이스'에 들어서는 이번 매장들은 게임과 애니메이션, 캐릭터 콘텐츠를 한곳에서 만날 수 있도록 구성됐다. 대원미디어는 대원샵과 애니메이트, 꽝 없는 캐릭터 굿즈 뽑기 '이치방쿠지', 팝업스토어 등 총 7곳을 운영할 예정이다.
회사에 따르면 대원샵은 부산 지역 첫 공식 매장으로, 한국닌텐도 파트너사인 대원미디어가 운영하는 닌텐도 전문 스토어다. 애니메이트는 만화와 애니메이션, 게임, 캐릭터 상품 4만여 개를 판매한다.
팝업스토어로는 '원피스 무기와라 스토어', '해리포터 마호도코로', 'Rilakkuma Sumikkogurashi PLUS by San-X 미니스토어', '짱구' 팝업스토어가 문을 연다. 이 중 San-X 미니스토어는 부산 지역 첫 공식 매장으로 리락쿠마와 스미코구라시 인형, 잡화류를 판매한다. 원피스 무기와라 스토어는 대원미디어가 지난 7월 서울 잠실 롯데월드 어드벤처에서 국내 처음 선보인 공식 굿즈숍이다.
대원미디어 관계자는 "롯데백화점과의 협업으로 당사 매장들이 한곳에 모여 시너지를 낼 수 있는 공간에서 캐릭터와 게임을 즐기는 부산·경남 20~30대 팬들을 만나게 돼 기쁘다"며 "부산·경남 팬들이 당사가 선보이는 IP를 한자리에서 즐길 수 있도록 함께하겠다"고 전했다.
nylee54@newspim.com