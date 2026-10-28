제이투케이바이오, 美 카사바파마와 한국 대리점 계약

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FDA DMF 등재 타피오카 전분 원료 국내 공급

미국 유통망 협력 MOU 체결·해외 진출 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 바이오액티브 소재 전문기업 제이투케이바이오가 미국 의약·화장품용 타피오카 전분 전문기업 카사바파마(Cassava Pharma)와 한국 대리점 계약 및 미국 유통망 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이날 체결식에는 이재섭 제이투케이바이오 대표와 패트릭 C. 오코예(Patrick C. Okoye) 카사바파마 대표 등이 참석했다. 이번 계약에 따라 제이투케이바이오는 카사바파마의 한국 대리점으로서 타피오카 전분 기반 원료 제품군을 국내 의약품·건강기능식품·화장품 제조사에 공급한다. 양사는 함께 체결한 MOU를 통해 미국 유통망을 활용한 협력도 추진할 계획이다.

이재섭 제이투케이바이오 대표(왼쪽)와 패트릭 C. 오코예 카사바파마 대표. [사진=제이투케이바이오]

카사바파마는 카사바(Cassava) 뿌리에서 추출한 타피오카 전분을 의약품 부형제로 활용하는 특허 기술을 보유하고 있다. 대표 제품 '카사바 스타치 1580GG'는 부분 전호화 타피오카 전분으로 미국 약전(USP-NF)의 전호화 전분 규격에 부합한다. 미국 식품의약국(FDA)의 의약품 원료의약품등록(DMF) Type IV 부형제에도 등재돼 있다.

해당 제품은 정제·캡슐·파우더·로션·크림 등에 결합제와 붕해제, 부형제로 사용되며 유기농 인증 제품인 '5580GG'도 보유하고 있다.

카사바파마는 미국 시장에서 화학·원료 유통기업 브렌탁(Brenntag)과 퍼스널케어 분야 타피오카 전분 기술에 대한 독점 유통 계약을 체결하고 있다. 브렌탁은 전 세계 70개국 이상에서 약 600개 거점을 운영하고 있다.

제이투케이바이오는 이번 계약을 통해 기존 화장품 원료 중심의 사업 영역을 의약품과 건강기능식품 부형제로 확대할 계획이다. FDA DMF에 등재된 원료를 기반으로 제약·건강기능식품 제조사로 고객사를 넓히고 MOU를 통해 카사바파마의 현지 네트워크를 활용한 자사 바이오액티브 소재의 미국 시장 진출도 추진한다.

이재섭 제이투케이바이오 대표는 "카사바파마는 천연 유래 원료에 특허 기술과 미국 FDA 등재라는 신뢰성을 더한 글로벌 부형제 기업"이라며 "이번 대리점 계약으로 화장품을 넘어 의약품·건강기능식품까지 아우르는 바이오 소재 포트폴리오를 갖추게 됐고, 미국 유통망 협력을 통해 해외 시장에서도 새로운 성장 동력을 마련하겠다"고 말했다.

패트릭 C. 오코예 카사바파마 대표는 "한국은 제약·화장품 산업이 고도화된 핵심 시장"이라며 "바이오 소재 역량을 갖춘 제이투케이바이오와 함께 국내 고객을 빠르게 확보하고, 양사가 미국 시장에서도 시너지를 낼 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com