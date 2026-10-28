블랙핑크 지수, 정규 1집 선공개곡 '어딕티드' 뮤직비디오 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 지수는 28일 정규 1집 선공개곡 티저를 공개했다
- 티저에서 수중 퍼포먼스로 신비롭고 매혹적인 변신을 예고했다
- ‘어딕티드’는 30일 발매되며 음악방송 무대도 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 블랙핑크 지수가 정규 1집의 선공개곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.
소속사 블리수는 28일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정규 1집의 두 번째 선공개 싱글 '어딕티드(ADDICTED)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.
티저에서 지수는 천둥이 치는 하늘 아래 신비롭고 매혹적인 아우라를 드러냈다. 번개처럼 날카롭게 번쩍이는 불빛 사이 물속을 유영하는 지수의 감각적인 움직임이 시선을 사로잡았다.
빛과 어둠이 빠르게 교차하는 영상미는 곡의 강렬한 에너지를 시각적으로 전달한다.
특히 지수만의 섬세한 표현력으로 완성된 수중 퍼포먼스가 뮤직비디오 본편과 무대에 대한 기대감을 키웠다. 지수는 물의 흐름을 활용한 유려한 제스처와 정교한 퍼포먼스를 펼치며 색다른 변신을 예고했다.
앞서 지수는 지난달 발매한 정규 1집의 첫 번째 선공개 싱글 '클릭(CLICK)'으로 43개 지역 아이튠즈 톱 송 차트 톱10, 11개 지역 애플뮤직 톱 송 차트에 오르며 글로벌한 호응을 얻었다.
지수의 정규 1집 두 번째 선공개 싱글 '어딕티드'는 오는 30일 오전 8시 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이어 지수는 이번 주 다양한 음악 방송에 출연해 어딕티드' 무대를 선보일 예정이다.
alice09@newspim.com