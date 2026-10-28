네오오토, 행성 탐사용 로버 감속기 실물 조립 착수

AI 핵심 요약beta
- 네오오토가 28일 행성 탐사용 로버 구동부품 실물 조립에 착수했다.
- 현대차 중심 국산화 과제에서 모터·드라이버·감속기 정밀 부품을 개발했다.
- 연내 1단계 연구를 마치고 우주·휴머노이드 부품 시장 확대를 추진했다.
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구동·조향·현가장치용 액추에이터 감속기 개발
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 모빌리티 부품 전문기업 네오오토가 '행성 탐사용 로버'에 탑재될 감속기 등 핵심 구동 부품의 실물 조립에 착수했다고 28일 밝혔다.
이번 실물 부품 조립은 네오오토가 참여 중인 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원 주관 '행성 탐사용 로버 구동부품 국산화 기술개발사업'의 일환이다.
해당 과제는 현대자동차를 중심으로 우주 환경에서 작동할 수 있는 로봇 구동 부품과 감속기 국산화를 목표로 추진되고 있다. 네오오토는 1세부 과제에 참여해 로버용 액추에이터의 모터·드라이버·감속기에 적용되는 정밀 부품 설계와 개발을 맡고 있다.
네오오토는 연내 지구 환경을 기준으로 진행하는 1단계 연구를 마무리할 예정이다. 현재 관련 감속기와 핵심 구동 부품의 실물 제작·조립을 진행하고 있다. 개발 중인 액추에이터 감속기는 향후 행성 탐사 로버의 구동부와 조향부, 현가장치(서스펜션), 작업부 등에 적용될 예정이다.
회사는 기존 내연기관 변속기와 전기차(EV) 감속기 양산 과정에서 축적한 유성기어 정밀 가공 기술을 활용해 진동과 온도 변화가 큰 우주 환경에 대응할 수 있도록 관련 부품을 개발하고 있다.
네오오토 관계자는 "우주 탐사라는 고난도 환경 조건에 맞춘 감속기 부품이 1단계 연구 마무리 단계에 접어들며 실물 조립 성과로 가시화되고 있다"며 "검증된 정밀 가공 기술력을 바탕으로 향후 우주 로봇은 물론 휴머노이드, 물류로봇, 방산 등 미래 고부가가치 모빌리티 시장으로 부품 공급 영역을 지속 확대해 나갈 것"이라고 전했다.
winter1004@newspim.com