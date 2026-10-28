전주 완산체육공원 주차장, 범죄예방 최우수시설 '재인증'

AI 핵심 요약beta
- 전주시설공단은 28일 완산체육공원 주차장 재인증을 획득했다.
- 완산경찰서는 CCTV·비상벨 등 범죄예방 환경을 종합 평가했다.
- 공단은 정기 점검과 안전관리로 안심 체육시설을 조성할 계획이다.
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2만3434㎡ 규모 주차장 616면 운영…방범 관리로 시민 안전 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시설공단이 완산체육공원 주차장의 범죄예방 환경과 안전관리 체계를 인정받아 범죄예방 최우수시설 재인증을 획득했다.
전주시설공단은 완산체육공원 주차장이 완산경찰서 주관 '2026년 범죄예방 최우수시설' 인증을 받았다고 28일 밝혔다. 2024년 최초 인증을 받은 데 이어 다시 인증을 획득했다.
범죄예방 최우수시설 인증은 CCTV와 비상벨, 주차장 조도, 안전관리 체계 등 시설 전반의 범죄예방 환경을 종합적으로 평가하는 제도로 인증 기간은 2년이다.
이번 재인증은 공단이 지속적으로 추진해 온 시설 안전관리와 방범 환경 개선 노력이 반영된 결과다. 공단은 앞으로도 방범 시설을 정기적으로 점검하고 체계적인 안전관리를 통해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 체육시설 환경을 조성할 계획이다.
완산체육공원은 축구장과 테니스장, 인공암벽장 등 다양한 생활체육시설과 어두제 산책로를 비롯한 휴식 공간을 갖춰 시민들의 운동과 산책, 여가 활동 장소로 이용되고 있다.
공원 주차장은 2만3434㎡ 규모에 총 616면을 갖추고 있어 방문객들의 편리한 시설 이용을 지원하고 있다.
이연상 전주시설공단 이사장은 "이번 인증은 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 시설 환경을 만들기 위해 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 철저한 시설관리와 안전 점검을 통해 시민이 믿고 찾는 공공시설로 자리매김하도록 노력하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com