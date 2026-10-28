뉴트리 지노마스터, 'W케어 캠페인' 성료

여성청소년에 2400개 제품 기부





[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 뉴트리가 여성청소년 600명을 위해 보라지유, 질유산균, 철분 등 총 2400개의 제품을 지파운데이션에 기부했다고 28일 밝혔다.

10월 임산부의 날과 초경의 날을 맞아 진행된 이번 캠페인은 월경과 임신, 출산 등 여성의 생애주기별 건강 관리의 중요성을 알리기 위해 기획됐다. 여성 건강 관리 분야의 크리에이터 4명이 참여해 자신의 삶의 단계에서 경험한 변화와 건강 관리 습관을 소개했다.

회사에 따르면 캠페인의 일환으로 댓글 1개당 제품 1개를 기부하는 소비자 기부 챌린지를 진행했다. 약 600건의 댓글이 달렸으며, 뉴트리는 소비자 참여에 자체 기부를 더해 지원 규모를 확대했다. 댓글에는 출산 후 복직하는 워킹맘을 향한 응원, 새로운 도전을 준비하는 이들의 격려, 임신을 준비하는 사람들의 응원 등 다양한 공감과 지지의 메시지가 담겼다.

[사진=뉴트리]

기부 제품은 여성들이 일상에서 경험하는 건강 고민을 고려해 구성했다. 월경 전 변화에 의한 불편함 개선에 도움을 줄 수 있는 보라지유, 질 내 유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있는 질유산균, 월경 및 임신 등으로 철분 보충이 필요한 여성들을 위한 철분을 선정했다. 여기에 여성 청소년의 일상적인 건강 관리 지원을 위해 생리대 파우치를 더했다.

뉴트리 관계자는 "이번 캠페인은 여성의 생애주기 전반에 걸쳐 건강 관리의 중요성을 알리고 여성들을 응원하기 위해 마련됐다"며 "많은 소비자들의 참여로 나눔의 의미를 확대할 수 있었던 만큼 앞으로도 여성들의 건강한 일상을 지원하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 뉴트리는 여성의 생애주기별 건강 관리를 위한 전문 브랜드로, 질유산균·철분·엽산·보라지유·이노시톨·아르기닌 등 다양한 여성 건강 제품을 운영하고 있다. 기부 물품은 지파운데이션을 통해 취약계층 여성청소년에게 전달될 예정이다.

nylee54@newspim.com