순창군, 쌍치 재해위험개선지구 정비사업 착공…299억원 투입

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쌍계리·금평리 일대 2029년 5월 준공 목표…반복 침수 피해 예방 추진

소하천 1.89㎞ 정비·배수펌프장·저류조 설치…주민 생명·재산 보호 강화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 28일 쌍치체육관에서 최영일 순창군수와 지역주민 등 150여 명이 참석한 가운데 '쌍치 재해위험개선지구 정비사업' 착공식을 개최했다.

이번 사업은 쌍치면 쌍계리와 금평리 일대에 총사업비 299억원을 투입해 2029년 5월 준공을 목표로 추진된다.

쌍치 재해위험개선지구 정비사업' 착공식[사진=순창군]2026.10.28 lbs0964@newspim.com

집중호우 때 하천 범람과 배수 불량으로 발생하는 침수 피해를 예방하고 지역의 재해 대응 능력을 높이는 데 목적이 있다.

쌍치면 일대는 그동안 집중호우와 태풍으로 주택과 농경지 침수가 반복돼 재해예방시설 확충 필요성이 제기돼 왔다.

이에 군은 해당 지역을 재해위험개선지구로 지정하고 행정안전부 사전 설계검토와 관계기관 협의, 전북특별자치도 지방건설기술심의 등 행정절차를 거쳐 사업을 추진하게 됐다.

주요 사업은 만석천과 박시나무골천 등 소하천 2곳 총 1.89㎞ 정비, 우수관로 0.56㎞ 정비, 분당 133㎥의 빗물을 배출하는 배수펌프장 설치, 1만6500㎥ 규모의 우수저류조 조성 등이다.

군은 하천 정비와 배수시설 확충을 병행해 집중호우 때 원활한 물 흐름을 확보하고 주거지역에 유입되는 빗물을 신속하게 배출할 계획이다. 단시간에 집중되는 빗물은 우수저류조에 일시 저장해 하천과 배수시설의 부담을 줄일 방침이다.

이를 통해 쌍치면 소재지와 인근 주거지역의 침수 위험을 낮추고 주택, 상가, 농경지 등 생활 기반시설의 피해를 예방할 것으로 기대하고 있다.

최영일 순창군수는 "철저한 안전·품질관리를 통해 사업을 차질 없이 추진하고 주민들이 자연재해 걱정 없이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

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