양주시, 나리농원 천일홍 사진 올림픽대로 전광판 송출 확정

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 28일 나리농원 천일홍 사진 공모에 선정됐다
- 나리농원 가을 풍경은 11월 2일부터 8일까지 송출된다
- 서울 올림픽대로 전광판 12개 면에서 관광명소를 알린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시의 대표 관광명소인 나리농원의 가을 풍경이 서울 도심 대형 전광판을 통해 시민들에게 소개된다.
양주시는 한국지방재정공제회 한국옥외광고센터가 추진하는 '우리지역 명소 알리기 사업' 사진 공모에 선정됐다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 전국 기초자치단체의 대표 명소를 담은 사진을 공모해 서울 올림픽대로 여의도 인근 대형 디지털 전광판에 송출하는 공공 홍보사업이다.
양주시는 가을철 나리농원에 만개한 천일홍 풍경을 담은 사진을 출품해 공모에 선정됐다고 밝혔다. 해당 사진은 오는 11월 2일부터 8일까지 7일간 서울 올림픽대로에 설치된 디지털 전광판 6기, 총 12개 면을 통해 송출될 예정이다.
양주시는 이번 선정으로 별도의 광고비를 들이지 않고 서울 주요 도로를 오가는 시민들에게 나리농원의 아름다운 풍경을 알릴 수 있게 됐다. 시는 이를 통해 지역 관광자원을 홍보하고 도시 인지도를 높이는 효과도 기대하고 있다.
김경아 양주시 홍보담당관은 "이번 공모 선정은 양주시의 대표 관광지인 나리농원의 아름다움을 전국적으로 알릴 수 있는 좋은 기회"라며 "광고비 절감과 함께 관광객 유치 및 지역 이미지 제고에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
asj7376@newspim.com