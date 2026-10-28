전북·전남광주·서해안 5개 시군, 서해안철도 국가계획 반영 '공동 대응'

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군산~목포 110㎞ 철도망…제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시 앞두고 공동 건의

예비타당성조사부터 착공까지 5대 과제 추진…새만금·전남광주 산업·관광 연계 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도와 전남광주통합특별시, 서해안권 5개 시군, 지역 국회의원들이 서해안철도 건설을 국가 핵심 교통사업으로 추진하기 위해 공동 대응에 나섰다고 28일 밝혔다.

전북자치도는 이날 국회의원회관에서 '서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표회'를 개최했다. 행사에는 이원택 전북지사와 황기연 전남광주 행정문화부시장, 김재준 군산시장, 권익현 부안군수, 심덕섭 고창군수, 장세일 영광군수, 이남오 함평군수, 윤준병·김의겸·박지원·이개호 국회의원 등 60여 명이 참석했다.

전북, 전남광주, 군산, 부안, 고창, 영광, 함평 지역이 서해안철도 구축에 공동대응키로 했다.[사진=전북자치도]2026.10.28 lbs0964@newspim.com

참석자들은 서해안권의 철도교통 접근성을 높이고 산업·관광·경제 연계를 강화하기 위해 서해안철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영부터 착공까지 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

이를 위해 ▲국가철도망 구축계획 반영 ▲예비타당성조사 공동 대응 ▲노선·역세권 등 사업계획 공동 마련 ▲철도 연계 지역발전 전략 추진 ▲착공까지 이어지는 공동실행체계 구축 등 5대 과제를 제시했다.

서해안철도는 부안·고창 등 서해안권 주민들의 교통 불편을 해소하고 산업·관광 교류를 확대하기 위한 핵심 기반시설이다.

특히 새만금 개발과 기업 유치가 진행되는 가운데 광역 철도망을 확충하면 물류 경쟁력과 기업 활동, 관광 수요를 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

동해안과 남해안에 이어 서해안까지 철도로 연결되면 한반도를 U자형으로 잇는 국가철도망 구축에도 기여할 전망이다. 인구감소지역의 교통 여건 개선과 지역균형발전 측면에서도 의미가 크다는 설명이다.

서해안철도는 군산에서 부안, 고창, 영광, 함평을 거쳐 목포까지 이어지는 총연장 110㎞ 노선이다. 새만금공항~함평 구간 107.4㎞와 새만금연결선 2.6㎞로 구성되며 총사업비는 4조7919억원이다. 사업 기간은 2035년까지다.

5개 시군은 2024년 단체장 결의문 채택과 서명운동을 시작으로 정책적 타당성 발굴 용역, 국회 정책포럼, 국토부 장관 서명부 전달 등 국가계획 반영을 위한 활동을 이어왔다. 국토교통부는 연내 제5차 국가철도망 구축계획을 확정·고시할 예정이다.

이원택 전북지사가 28일 국회의원회관에서 서해안철도 공동메시지 및 5대 과제를 발표하고 있다.[사진=전북자치도]2026.10.28 lbs0964@newspim.com

이원택 전북지사는 "교통망을 따라 사람과 경제가 움직이는 만큼 서해안철도 구축은 지역경제와 관광 활성화, 거주인구 확대, 도민 소득 성장에 도움이 될 것"이라며 "국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 5개 시군, 전남광주와 함께 끝까지 대응하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com