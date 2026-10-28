'버추얼 아이돌' 플레이브, 美 '빌보드 200' 31위…자체 최고 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 플레이브가 미국 빌보드 주요 차트에서 자체 최고 기록을 경신했다.

27일(현지시간) 빌보드 차트에 따르면 플레이브의 미니 5집 '하이퍼드라이브(HYPERDRIVE)'는 10월 31일자 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 31위를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 플레이브. [사진=블래스트] 2026.10.13 alice09@newspim.com

이는 미니 4집 '칼리고 파트 투(Caligo Pt.2)'로 기록한 145위보다 114계단 상승한 순위이자 플레이브의 해당 차트 자체 최고 기록이다.

이번 성과는 꾸준히 성장해 온 플레이브의 글로벌 인기를 보여주는 의미 있는 지표다. 첫 '빌보드 200' 진입에 이어 이번 앨범으로 순위를 크게 끌어올린 플레이브는 미국 음악 시장에서 한층 확대된 존재감을 보여줬다.

빌보드 주요 세부 차트에서도 성과를 이어갔다. 타이틀곡 '스타 트레이스(Star Trace)'는 앞서 10월 24일자 '빌보드 글로벌 200'에 68위로 진입하며 기존 최고 순위였던 '뿌(BBUU!)'의 138위를 넘어 자체 최고 기록을 새로 썼고, 31일자 차트에서도 84위를 기록하며 2주 연속 차트인했다. 수록곡 4곡도 2주 연속 차트에 이름을 올리며 글로벌 음악 시장에서의 영향력을 입증했다.

특히 앨범 판매 성과를 보여주는 '톱 앨범 세일즈' 차트에서 1위를 차지하며 미국 내 음반 판매 경쟁력을 드러냈다. 이와 함께 '월드 앨범' 차트에서도 정상을 차지했으며, '인디펜던트 앨범' 차트에서는 4위에 올랐다. 아티스트의 영향력을 보여주는 '아티스트 100'에서는 25위, '이머징 아티스트' 차트에서는 1위를 기록하며 앨범과 아티스트 양면에서 두각을 나타냈다.

국내에서도 뜨거운 반응이 이어졌다. 지난 12일 음원 발매 직후 '하이퍼드라이브'는 타이틀곡을 비롯한 수록곡들이 멜론, 지니, 벅스 등 국내 주요 음원 차트 최상위권에 나란히 오르며 강력한 음원 파워를 보여줬다.

음반 판매량 역시 발매 첫 주 132만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 세웠다. 국내 음원과 음반 시장에서 거둔 성과에 이어 빌보드 주요 차트 기록에서도 자체 최고 기록을 경신하며 플레이브의 탄탄한 팬덤과 성장세를 다시 한번 확인시켰다.

플레이브는 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 통해 글로벌 행보에 박차를 가하고 있다. 한국 공연을 시작으로 오는 10월 31일과 11월 1일 마카오, 11월 14일 LA를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

alice09@newspim.com