세종시·교육청, 위기 청소년 '희망 울타리' 만든다

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 교육청은 28일 위기 청소년 통합 안전망 구축에 나섰다
- 세 기관은 31일 협약을 맺고 발굴·상담·치료를 연계한다
- 청소년안전망을 희망 울타리로 바꾸고 지역 보호를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시와 세종시교육청이 위기 청소년을 조기에 발견하고 상담·복지·치료까지 연계하는 지역사회 통합 안전망 구축에 나선다.
시와 교육청은 오는 31일 남세종종합청소년센터에서 '세종 청소년 희망 울타리 공동비전 선포식'을 연다고 28일 밝혔다.
이날 행사에서는 한국청소년정책연구원과 3자 업무협약(MOU)을 체결하고 학교와 지역사회가 협력해 위기 청소년을 발굴·보호하기 위한 공동 대응 체계를 마련할 계획이다.
이번 공동비전은 위기 징후가 겉으로 잘 드러나지 않는 청소년을 기존의 분절적인 지원 체계만으로는 조기에 발견하고 보호하기 어렵다는 문제의식에서 출발했다.
이에 따라 세 기관은 위기 징후 파악부터 전문 상담, 복지 서비스 연계, 치료 지원까지 이어지는 통합 지원 체계를 강화할 방침이다.
특히 기존 '청소년안전망'이라는 명칭을 '청소년 희망 울타리'로 바꿔 청소년에게 보다 친근하게 다가가고, 지역사회가 함께 청소년을 보호한다는 공동 책임의 의미를 담았다.
선포식 이후에는 청소년 마음 치유 토론회와 22개 체험부스로 구성된 '청소년 마음 치유의 날' 행사가 열린다.
조상호 시장은 "아이 한 명을 키우려면 온 마을이 필요하듯, 위기 청소년 보호는 지역사회가 함께 풀어야 할 과제"라며 "교육청 등 유관기관과 긴밀히 협력해 단 한 명의 아이도 소외되지 않도록 세심하게 살피겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com