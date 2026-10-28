우리투자증권, 개인형IRP 3분기 말 기준 3년⋅5년 수익률 증권사 1위

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권은 28일 IRP 원리금비보장 수익률 증권사 1위를 달성했다.
- 3년 연평균 수익률은 17.25%, 5년 연평균 수익률은 8.05%를 기록했다.
- 1300개 펀드와 수수료 면제로 고객의 장기투자와 노후자산 관리를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 올해 3분기 말 기준 자사 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장 상품이 3년 및 5년 연평균 수익률에서 증권사 1위를 달성했다고 밝혔다.
28일 회사에 따르면 우리투자증권의 개인형IRP 원리금비보장 상품 수익률은 2026년 3분기 말 기준 3년 연평균 17.25%, 5년 연평균 8.05%를 기록했다.
우리투자증권의 IRP는 다양한 펀드 라인업과 비용 경쟁력이 강점이다. 회사는 약 1300개에 달하는 업계 최다 펀드 라인업과 전략적 자산배분 상품을 바탕으로 고객의 투자 선택지를 확대하고 있다.
또한 개인형IRP 전 계좌에 자산관리⋅운용관리수수료 면제 혜택을 제공하고, 업계 최저 수준의 판매보수를 적용한 S클래스 펀드를 통해 장기투자에 따른 비용 부담을 낮춰 고객의 실질 수익률 제고를 지원하고 있다.
우리투자증권 관계자는 "이번 수익률 성과는 고객들이 시장 상황에 흔들리지 않고 분산투자와 장기투자의 원칙을 바탕으로 연금자산을 관리해 온 결과"라며 "앞으로도 차별화된 상품 경쟁력과 합리적인 비용체계, 편리한 서비스를 바탕으로 고객의 든든한 노후자산 관리 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
한편 우리투자증권은 오는 12월 31일까지 고객의 세액공제 혜택과 노후자산 마련을 지원하기 위한 IRP '스텝-업 이벤트'를 진행한다.
rkgml925@newspim.com