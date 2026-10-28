의정부시, 지역화폐 추가 캐시백 지급…1인당 최대 5만 원

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 범정부 합동 소비진작 행사인 '2026년 코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 오는 29일부터 11월 15일까지 의정부사랑카드 결제금액의 5%를 추가 캐시백으로 지급한다고 28일 밝혔다.

의정부시청 전경. [사진=의정부시]

이번 행사는 시민들의 소비 부담을 줄이고 지역 내 소비를 촉진해 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다. 이번 행사는 전액 국비로 지원된다.

행사 기간 의정부사랑카드 가맹점에서 본인이 충전한 지역화폐로 결제하면 결제금액의 5%가 캐시백으로 자동 지급되며 별도 신청 절차는 없이 1인당 최대 5만 원까지 받을 수 있다.

다만 본인이 직접 충전한 금액으로 결제한 경우에만 혜택이 적용되며 시는 예산이 소진되면 행사 기간이 끝나기 전이라도 조기 종료될 수 있다고 전했다.

이번 추가 캐시백은 기존 의정부사랑카드 충전 인센티브 10%와 별도로 제공되며 의정부시 지정 착한가격업소에서 결제하면 기존 착한가격업소 캐시백 5%도 중복 적용돼 추가 혜택을 받을 수 있다.

착한가격업소 캐시백은 지난 9월 21일부터 운영되고 있다. 의정부사랑카드 결제가 가능한 시 지정 착한가격업소 76곳에서 지역화폐 충전금으로 결제하면 결제금액의 5%를 월 최대 5만 원까지 캐시백으로 받을 수 있다. 해당 사업 역시 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

지급된 캐시백은 의정부사랑카드 가맹점에서 사용할 수 있으며 지급일로부터 3개월 이내에 사용해야 한다.

시는 이번 행사를 통해 지역화폐 이용을 확대하고 시민들의 소비가 지역 소상공인의 매출 증대로 이어지는 선순환 구조를 강화할 방침이다.

김원기 의정부시장은 "이번 행사가 시민들에게는 장바구니 부담을 덜어주는 기회가 되고 지역 상권에는 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 소비 지원 정책을 통해 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com