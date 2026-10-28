김제시, 생활인구 재방문·체류·소비 4개 지표 '전북 1위'

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3개월 내 재방문율 53.0%, 평균 체류일수 4.3일 전북 인구감소지역 최고 수준

체류인구 1인당 카드 사용액 15만 6000원… 방문·체류·소비 선순환 기반 확인

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 생활인구의 재방문과 체류, 소비를 나타내는 주요 지표에서 도내 인구감소지역 중 1위를 기록하며 지역 방문객의 지속적인 유입과 소비 활성화 가능성을 확인했다고 28일 밝혔다.

호남지방데이터청 '2025년 전북 인구감소지역 생활인구 현황'에 따르면 김제시의 3개월 내 재방문율은 53.0%로 전북 평균 35.3%보다 17.7%p 높았다.

김제시가 생활인구 재방문율 체류일수 소비액 등에서 전북 1위를 기록했다.[사진=김제시] 2026.10.28 gojongwin@newspim.com

평균 체류일수는 4.3일로 전북 평균 3.0일보다 1.3일 길었으며 평균 숙박일수도 5.0일로 전북 평균 3.4일을 웃돌았다.

체류인구 1인당 평균 카드 사용액은 15만 6000원으로 전북 평균 11만 8000원보다 약 32% 높았으며 체류인구의 전체 카드 사용액 비중도 33.4%로 전북 평균 31.2%를 상회했다.

김제시의 2025년 월평균 생활인구는 약 33만 명으로 주민등록인구의 약 4배 규모다. 이번 통계는 방문객 수뿐 아니라 재방문과 체류, 소비 등 생활인구의 활동 특성을 보여준다는 점에서 의미가 있다.

시는 생활인구 확대를 위해 '지평선생명도시 김제시민제도'를 활용한 디지털시민증 발급과 혜택 가맹점 확대에 나선다. 캐시백 지원사업의 이용 편의성을 높여 지역 내 소비와 재방문을 유도할 계획이다.

또 '슬로우 in 김제' 살아보기 프로그램 등 체류형 관광·농촌체험을 활성화하고 전주, 익산, 군산 등 인근 생활권 주민의 방문을 늘려 사계절 생활인구 확보에 힘쓸 방침이다.

아울러 관계부서 및 민간기관과 협업을 강화하고 방문·체류·소비 데이터를 바탕으로 정책 효과를 분석해 생활인구 증가가 소상공인 매출과 지역경제 활성화로 이어지도록 할 예정이다.

정성주 김제시장은 "이번 통계는 김제를 찾는 방문객들이 다시 방문하고 오래 머물며 지역에서 활발하게 소비하고 있다는 점을 보여준다"며 "앞으로도 방문이 체류로, 체류가 소비와 재방문으로 이어지는 선순환 구조를 강화하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com