경기도, '코리아 그랜드 페스티벌' 맞아 경기지역화폐 5% 추가 캐시백

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 28일 지역화폐 결제에 5% 추가 캐시백을 지급했다
- 추가 캐시백은 29일부터 11월 15일까지 골목상권에 적용된다
- 시·군별 시작일과 예산 소진 여부에 따라 조기 종료될 수 있다
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소상공인 지원 및 골목상권 활성화 도모...예산 소진 시 조기 종료
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 도내 골목상권과 지역경제 활성화를 위해 경기지역화폐 결제 시 5%의 추가 캐시백을 지급한다고 28일 밝혔다.
도에 따르면 이번 지원책은 범정부 차원의 국가단위 소비축제인 '코리아 그랜드 페스티벌'과 연계해 오는 29일부터 11월 15일까지 진행된다.
행사 기간 경기지역화폐로 결제하는 이용자는 각 시·군에서 기존에 제공하던 인센티브와 별도로 결제 금액의 5%를 추가 캐시백으로 환급받을 수 있다.
행사 종료일은 11월 15일로 동일하지만 시·군별 상세 시작일은 상이할 수 있으며 준비된 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있어 이용 전 해당 지자체 담당 부서에 문의하는 것이 권장된다.
한편 '코리아 그랜드 페스티벌'은 코리아세일페스타(산업부), 동행축제(중기부), 숙박세일 페스타(문체부), 농축수산물 할인행사 등 각 부처별 소비 촉진 정책을 통합해 추진하는 국가적 할인·소비 행사다.
남궁웅 경기도 지역금융과장은 "이번 지역화폐 추가 캐시백 지원이 도내 골목상권에 활력을 불어넣기를 바란다"며 "경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 도민 모두에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com