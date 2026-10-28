김혜윤, '굿파트너2'로 첫 전문직 도전…장나라와 이혼 사건 맞대결

11월 20일 첫방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜윤이 '굿파트너2'에서 승소를 향한 열정으로 뭉친 경력직 변호사로 변신한다.

오는 11월 20일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 측은, 승소를 향한 열정과 패기로 무장한 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)의 캐릭터 스틸을 공개했다. 이혼 그리고 승소에 '진심'인 강혜성의 거침 없는 활약을 그려낼 김혜윤의 열연에 기대가 쏠린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 굿파트너2 김혜윤. [사진=SBS 굿파트너] 2026.10.28 moonddo00@newspim.com

'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 공감을 선사한다.

2년 만에 돌아오는 '굿파트너2'는 장나라의 새로운 파트너 김혜윤의 합류로 기대를 뜨겁게 달구고 있다. 스펙트럼 없는 연기를 선보이며 흥행 신드롬을 이어온 김혜윤이 이번에는 첫 전문직 연기에 나선다. 김혜윤은 누구보다 이혼 사건에 진심인 경력직 변호사 '강혜성'으로 분한다. '네임드' 이혼 전문 변호사가 목표이던 그는 '레전드' 차은경과 첫 만남부터 화끈한 이혼 사건 맞대결을 펼치게 된다.

그런 가운데 공개된 사진은 지역에서 활약 중인 변호사 강혜성의 모습으로 호기심을 자극한다. '법무법인 춘정'에서 변호사로서 첫발을 내디딘 강혜성. 눈을 반짝이며 짓는 당찬 미소에서는 무엇이든 해낼 수 있다는 자신감과 의욕이 흘러넘친다. '이혼 사건' 수임이라는 기대와 달리, 현실은 녹록지 않다. 쉴 새 없이 밀려드는 민·형사 사건에 '이혼'은 뒷전이 되고 만다고. 그럼에도 발로 뛰며 의뢰인을 위한 증거를 찾아 나서는 모습에서는 사건 해결을 향한 집요함과 남다른 책임감이 엿보인다. 특히 한 치의 흔들림 없이 변론에 나선 모습에서는 승소를 향해 거침없이 직진할 강혜성의 활약을 기대케 한다. 수많은 민·형사 사건을 해결하며 지역에서 탄탄한 입지를 다져온 강혜성이 '레전드' 차은경과 어떻게 얽히게 될지 궁금해진다.

김혜윤은 "좋은 작품에 합류하게 되어서 영광이다. 새롭게 투입되는 캐릭터인 만큼 시청자분들이 어떻게 봐주실지 무척이나 설레고 기대된다"라고 두 번째 시즌에 합류하게 된 소감을 밝혔다. 이어 "전문직 역할을 연기한 적이 없어서 이번 기회를 통해 새로운 모습을 보여드리고 싶어 선택했다"라고 작품 선택의 이유를 밝히며 김혜윤이 완성할 첫 전문직 역할을 더욱 기대케 했다.

한편, SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 11월 20일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com