선관위 특검, 핸드볼경기장 내부 진입…시위대, '부정선거·재선거' 구호 외쳐

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 28일 투표용지 공개검증을 위해 경기장에 진입했다
- 특검팀은 투표지 약 247만장과 폐쇄회로 등을 검증했다
- 시위대가 반발했지만 큰 충돌 없이 검증이 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 특별검사팀이 일부 시위대가 반발했지만 큰 충돌 없이 서울 송파구 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장 내부에 진입했다.
선관위 특검팀은 28일 오전 8시28분쯤 투표용지 공개검증을 위해 올림픽공원 핸드볼경기장 내부에 진입했다.
핸드볼경기장에서는 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태와 관련한 의혹을 규명하기 위해 약 247만장의 투표지를 대상으로 공개검증이 진행되고 있다. 선거관리위원회 직원 500명과 특검 수사인력 100여명 등 600명 이상이 투입됐다. 경찰은 경기장 주변에 경력 약 3000명을 배치하고 출입을 통제했다.
경기장 일대는 검증 준비에 나선 관계자들과 시위 참가자, 유튜버, 현장을 지키는 경찰로 붐볐다. 태극기와 성조기를 흔드는 시위대 200여명이 경기장 출입구 앞에 모여들어 "부정선거", "재선거", "당일투표", "수개표" 등 구호를 외쳤다.
오전 8시 16분 이태한 특별검사가 핸드볼경기장 출입구에 도착했다. 오전 8시 25분 경기장 출입구 셔터가 올라가고 3분 뒤인 오전 8시 28분 이 특검 등 특검 수사팀이 경기장 안으로 들어갔다. 선관위 직원 500명도 순차적으로 입장했다. 이 과정에서 시위대와 물리적 충돌은 없었다. 인파가 몰리면서 시위대간 작은 몸싸움도 있었으나 폭행 등으로 이어지지는 않았다.
정치권도 투표용지 검증을 주시하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 열고 "국민들이 의혹을 가진 점에 대해 한 점 의혹도 남지 않도록 철저히 검증돼야 한다"며 "국민께서 만들어주신 '국민 특검'이 국민께서 바라는 국민 검증을 통해 국민의 열망을 꼭 받아들여 주길 바란다"고 말했다.
국회 행정안전위원회(행안위)에서 활동하는 더불어민주당(민주당) 의원들도 현장을 찾았다. 민주당 행안위원들은 입장문에서 "한 점 의혹도 남지 않도록 철저하고 공정하게 검증해야 한다"고 특검팀에 당부하며 "그동안 제기된 의혹의 실체를 명확히 밝히고 장기간 이어진 논란을 해소해야 한다"고 강조했다.
특검팀은 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 송파구 투표지 약 247만장과 현장 폐쇄회로(CC)TV를 포함한 물품 등에 대해 임의 검증을 실시할 예정이다. 자정까지 약 15시간 동안 진행될 것으로 전망된다.
yuniya@newspim.com