한국관광공사, AI 서비스 '닥터라즈·라즈주임' 과학기술혁신대상 통합 대상

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 27일 서울 메가존산학연센터에서 열린 '제20회 과학기술혁신대상'에서 AI 서비스 '닥터라즈·라즈주임'으로 최고상인 통합 대상(부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상)을 수상했다.

(사)한국정보과학진흥협회와 전자신문이 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 과학기술혁신대상은 과학기술과 AI를 활용해 산업과 공공·사회 분야에 발전을 기여한 기관과 프로젝트를 선정해 시상한다. 올해는 3개 부문, 12개 분야에 총 93개 프로젝트가 출품됐으며, 이 중 19개 프로젝트가 선정됐다. 공사는 공공기관 가운데 유일하게 통합 대상을 받았다.

[사진=한국관광공사]

수상작인 '닥터라즈‧라즈주임'은 한국관광산업포털 '투어라즈'에서 운영하는 AI 서비스다. 관광기업과 종사자를 위한 '닥터라즈'는 공모사업 신청 방법과 지원 내용을 24시간 안내하고, 기업이 소재한 지역과 업종 등에 맞는 공모 사업을 추천한다. 공사 직원을 위한 '라즈주임'은 투어라즈 운영 및 행정 처리를 지원해 업무 효율화를 높였다. 두 서비스 모두 정확한 정보를 제공할 수 있도록 '투어라즈'에 등록된 공식 자료를 바탕으로 답변하도록 설계됐다.

특히, '닥터라즈'는 지난 3월 서비스 개시 이후 9월까지 200여 개 기업·기관의 질문 1,447건에 즉각 응답했으며, 이용자 만족도는 5점 만점에 4.21점을 기록했다. 전체 문의의 24%가 야간과 주말에 접수돼 업무시간 외에도 관광기업이 필요한 정보를 확인할 수 있도록 돕고 상담 공백을 줄이는 데 기여했다.

[한국관광공사] 닥터라즈 서비스 화면 [사진=한국관광공사]

공사는 서비스 운영 과정에서 축적한 이용자 데이터를 바탕으로 지속적인 고도화를 추진 중이다. 지난 12일에는 로그인하지 않아도 '닥터라즈'를 자유롭게 이용할 수 있도록 서비스를 개편해 이용 편의성을 높였다.

관광AI혁신실 문선옥 실장은 "이번 수상은 관광기업이 지원 정보를 더 쉽게 찾을 수 있도록 공사가 AI 서비스를 개발하고 꾸준히 개선해 온 결실"이라며, "공사는 앞으로도 관광기업 현장의 불편을 실질적으로 줄일 수 있도록 고도화된 디지털 서비스를 계속 선보이겠다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com