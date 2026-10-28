부산시, AI 기반 헬스케어 데이터 생태계 구축…2026 바이오헬스 포럼

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의료기관과 기업 간 협력 방안 논의

제품 개발·인허가 지원 방안 구체화

·[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 인공지능(AI)과 의료·건강 데이터를 활용해 부산형 헬스케어 데이터 생태계 조성과 지역 바이오헬스 생태계 구축에 나선다.

시는 28일 동구 아스티호텔 부산에서 '2026 부산 바이오헬스 포럼'을 개최한다고 밝혔다.

'AI와 헬스케어 빅데이터, 부산 바이오헬스산업 혁신전략'을 주제로 열리는 이번 포럼에는 지역 의료기관과 대학, 연구기관, 기업 관계자 등 100여 명이 참석한다.

2026 부산 바이오헬스 포럼 포스터[사진=부산시] 2026.10.28

포럼에 앞서 부산시 경제부시장과 지역 주요 의료기관장, 기업 관계자, 연사 등이 참여하는 사전 간담회도 열린다. 참석자들은 의료 AI 개발과 활용에 필요한 데이터 구축 및 협력 방안을 논의한다.

간담회에는 부산대학교병원, 동아대학교병원, 인제대학교 부산백병원, 고신대학교복음병원, 동남권원자력의학원 관계자와 프레스티지바이오파마 부회장 등이 참석한다.

시는 헬스케어·빅데이터센터를 병원과 기업이 공동 활용하는 공공형 의료데이터 협력 플랫폼으로 육성하는 방안을 제시한다. 병원·기업·부산시가 참여하는 '부산 의료AI·데이터 협력 협의체' 구성도 제안할 계획이다.

포럼은 김형회 부산대학교병원 교수 겸 AI Insight 대표의 기조발제로 시작한다. 이어 정책·산업·지역전략 세션별 발표와 패널토론이 진행된다.

정책 세션에서는 엄보영 한국보건산업진흥원 국가통합바이오빅데이터구축사업단 사무국장이 국가 차원의 의료·건강데이터 수집과 연계, 활용 정책을 소개한다.

산업 세션에서는 박준모 부산인공지능융합기술협회 부회장 겸 연세대학교 디지털헬스케어학부 교수가 병원 임상데이터 활용과 의료서비스 개발, 데이터 기반 기업 지원 및 사업화 사례를 발표한다.

지역전략 세션에서는 박준형 쓰리빅스 대표가 지역 의료기관·기업·대학·공공기관 간 협력체계와 지역기업의 의료데이터 실증·사업화 지원 방안을 제시한다.

패널토론에서는 '부산기업 데이터 접근·실증·인허가 및 사업화 애로 해소방안'을 주제로 기업이 의료·건강데이터를 활용하는 과정에서 겪는 어려움과 지원 방안을 논의한다. 데이터 기반 제품과 서비스의 실증 확대, 인허가 및 규제 대응, 산·학·연·병·관 협력체계 구축 방안도 다룬다.

시는 포럼에서 나온 의견을 바탕으로 의료기관과 기업 간 데이터 협력을 강화하고 실증부터 제품 개발과 인허가, 사업화까지 연결하는 기업 지원 방안을 구체화할 계획이다.

오석근 경제부시장은 "의료데이터는 질병 예방과 진단을 넘어 새로운 제품과 서비스를 만드는 바이오헬스산업의 핵심 자원"이라며 "지역 의료기관과 연구 역량을 기업 성장으로 연결할 수 있도록 데이터 협력 기반을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com