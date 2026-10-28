!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28~31일 CJ아지트 광흥창서 8팀 공연

선우정아·김광민·이진아·정동환 등 참여…전 공연 무료

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ문화재단과 재즈 매거진 '재즈피플'이 창립 20주년을 맞아 이날부터 31일까지 서울 CJ아지트 광흥창에서 '재즈위크(JAZZ WEEK)'를 개최한다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ문화재단·재즈피플 20주년 기념 '재즈위크' 개최 [사진=CJ문화재단] 2026.10.28 taeyi427@newspim.com

이번 공연은 2006년 설립된 CJ문화재단과 재즈피플의 창립 20주년을 기념해 마련됐다. 나흘간 총 8팀이 참여해 재즈를 중심으로 팝과 싱어송라이터, 클래식 등 서로 다른 장르의 음악을 선보인다.

모든 공연은 무료로 진행된다. 전체 관객의 약 60%는 문화예술을 접할 기회가 상대적으로 적은 아동·청소년으로 초청한다.

첫날인 28일에는 CJ음악장학사업 장학생 출신 피아니스트 강재훈이 이끄는 '강재훈 트리오'와 선우정아가 무대에 오른다.

29일에는 피아니스트 김광민의 솔로 공연에 이어 '윤석철트리오'와 CJ문화재단 음악 지원사업 '튠업' 9기 이진아의 협업 무대가 진행된다. 30일에는 'SM 재즈 트리오'와 튠업 17기 멜로망스 정동환이 공연한다.

마지막 날인 31일에는 CJ음악장학사업 장학생 출신 신동진·정상욱·곽경진과 버클리음대 교수진 2명이 함께하는 'CJ X 버클리 밴드', '재즈피플 라이징 스타즈'가 무대에 오른다.

각 공연이 끝난 뒤에는 출연 아티스트와 음악을 소개하는 해설 프로그램도 진행한다. 재즈피플 류희성 기자가 28·29·31일, 음악평론가 임희윤이 30일 진행을 맡는다.

CJ문화재단은 인디 뮤지션 지원사업 '튠업', 'CJ와 함께하는 유재하 음악경연대회', 'CJ음악장학사업' 등을 통해 음악 분야 창작자를 지원해왔다.

이번 행사는 CJ문화재단과 재즈피플, 한국메세나협회가 공동 주최하고 비이피씨탄젠트가 주관한다. 사회복지공동모금회가 후원한다.

taeyi427@newspim.com