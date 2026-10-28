인제대, '특성화지방대학 현장캠퍼스 현판식…2차년도 운영 계획 발표

AI 핵심 요약beta
- 인제대는 27일 김해문화관광재단과 현장캠퍼스 현판식을 열었다.
- 인제대는 1인 미디어실을 시민 개방 공간으로 전환했다.
- 학생들은 문화·관광 과제로 콘텐츠 제작 실무를 수행한다.
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미디어 창작 인재 양성 목표 설정
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 인제대학교가 시민 참여와 실무형 교육을 결합한 문화 창작 기반을 구축에 나섰다.
28일 인제대에 따르면 인제대는 지난 27일 김해문화의전당에서 김해문화관광재단과 함께 '특성화지방대학 현장캠퍼스 현판식'을 열고 2차년도 운영 계획을 발표했다.
이번 계획의 핵심은 현장캠퍼스 공간 개방과 실무형 교육 확대다. 인제대는 캠퍼스 내 1인 미디어실 2곳을 시민 상시 이용 공간으로 전환한다. 김해 청년과 시민이 영상 등 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원할 예정이다.
학생 교육은 김해문화의전당의 비디오 스튜디오와 오디오 녹음실 등 전문 시설을 활용하는 방식으로 진행한다. 강의실 중심 수업에서 벗어나 문화·관광 현안을 과제로 삼고, 기획부터 제작까지 실무 과정을 경험하도록 한다.
학생들은 김해문화관광재단의 홍보 과제를 바탕으로 프로젝트를 수행한다. 내년 1학기에는 '글로컬 광고 기획사'를 운영해 광고 기획물을 제작하고 2학기에는 인공지능 영화를 만들어 '김씨네 시민영화제'에 출품할 계획이다.
손은일 인제대 대외부총장은 "현장캠퍼스가 지역 문화 콘텐츠 인재를 양성하는 실무 교육 공간이 될 것"이라며 "대학과 지자체, 기업, 시민이 참여하는 지역 미디어 창작 기반을 만들겠다"고 말했다.
인제대는 글로컬대학 사업을 통해 대학과 지역의 경계를 낮추는 '올시티캠퍼스' 구축을 추진하고 있다. 현장캠퍼스를 교육과 문화 콘텐츠 제작이 결합된 지역 협력 공간으로 운영한다는 구상이다.
news2349@newspim.com