김똘똘 "실물 원픽은 정건주"…필릭스 매너도 극찬

AI 핵심 요약beta
- 김똘똘은 27일 정건주를 만난 스타 중 실물 원픽으로 꼽았다
- 정건주는 큰 키와 탄탄한 체격에 성격까지 좋았다고 평가했다
- 김똘똘은 필릭스의 스태프 배려와 매너도 인상적이었다고 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스트레이키즈 필릭스에는 "스태프 챙기는 모습 인상적"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 유튜버 김똘똘이 배우 정건주를 자신이 만난 스타 가운데 '실물 원픽'으로 꼽은 사실이 27일 전해졌다.
김똘똘은 지난 26일 방송된 KBS2 예능프로그램 '말자쇼'에 출연해 유튜브 웹예능 '홍석천의 보석함'에서 만난 스타들에 대한 이야기를 전했다.
'홍석천의 보석함'은 홍석천이 남성 스타들을 초대해 인터뷰하는 웹예능으로, 김우빈과 변우석, 위하준, 추영우 등 여러 배우와 가수들이 출연했다.
김똘똘은 실제로 봤을 때 가장 인상적이었던 스타를 묻는 질문에 변우석, 이수혁, 김우빈 등을 언급한 뒤 자신의 '원픽'으로 정건주를 꼽았다.
그는 정건주에 대해 큰 키와 운동으로 다져진 체격뿐 아니라 성격도 좋았다며 실제로 호감을 느꼈다고 말했다. 당시 자연스럽게 적극적인 반응을 보인 것이 계기가 돼 이후 '홍석천의 보석함' 시즌2부터 고정 MC로 합류하게 됐다고 설명했다.
이어 실제 매너가 인상적이었던 스타로는 그룹 스트레이키즈의 필릭스를 꼽았다.
김똘똘은 대부분의 남성 게스트들이 촬영 중 긴장한 탓에 쉬는 시간에는 대기실에서 휴식을 취하는 경우가 많았지만, 필릭스는 스태프들에게 음료와 간식을 챙겨주는 모습을 보였다고 전했다.
그는 필릭스에 대해 스태프를 배려하는 태도가 인상 깊었다며 좋은 인상을 받았다고 말했다.
taeyi427@newspim.com