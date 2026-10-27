강원교육청 교육장 정기협의회..."디지털 과몰입 예방"

AI 핵심 요약beta
- 강원교육지원청 교육장들은 27일 삼척에서 정기협의회를 열었다
- 참석자들은 학생들의 건강한 디지털 활용과 과몰입 예방 방안을 논의했다
- 교육지원청 간 교육 현안을 공유하며 협력체계 강화와 대응 방향을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육지원청 교육장 정기 협의회가 27일 삼척교육지원청 2층 상황실에서 열렸다.
삼척교육지원청에 따르면 이번 협의회는 '디지털 과몰입을 넘어 공존과 몰입으로'를 주제로 진행됐다. 교육환경 내 학생들의 건전한 디지털 활용 문화를 조성하고 디지털 기술과 인간의 조화를 모색하기 위해 마련됐다.
참석자들은 학생들이 디지털 기술과 건강하게 공존할 수 있도록 균형 잡힌 디지털 생활을 지원하는 방안에 대해 의견을 교환했다. 또 디지털 과몰입을 예방하고 학생들의 건강한 성장 및 자기주도적 학습을 도와줄 교육적 실천 방향을 같이 고민했다.
또 강원특별자치도 내 교육지원청 간의 교육 현안을 공유하는 등 협력체계를 강화하고 디지털 시대에 맞는 교육적 대응을 논의했다.
최기원 삼척교육지원청 교육장은 "이번 협의회가 디지털 과몰입 예방을 넘어 학생들이 건강하게 디지털 기술과 공존하며 배움에 집중할 수 있는 교육환경 조성에 기여하길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com