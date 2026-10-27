브래드 피트 '하트 오브 비스트', 동시기 개봉작 예매율 1위

AI 핵심 요약beta
- 브래드 피트 주연 영화가 27일 동시기 개봉작 예매율 1위를 기록했다
- 영화는 알래스카에 고립된 전직 군인과 군견의 생존 사투를 그렸다
- 브래드 피트와 데이비드 에이어 감독의 재회작으로 28일 개봉한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
알래스카 고립된 전직 군인·군견 생존기…28일 개봉
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 브래드 피트 주연의 영화 '하트 오브 비스트'가 개봉을 앞두고 동시기 개봉작 예매율 1위에 올랐다고 27일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '하트 오브 비스트'는 이날 동시기 개봉작 가운데 예매율 1위를 기록했다.
'하트 오브 비스트'는 비행기 추락 사고로 알래스카 오지에 고립된 전직 육군 특수부대원 제임스(브래드 피트)와 은퇴한 군견 오딘이 생존을 위해 사투를 벌이는 과정을 그린 작품이다.
이번 작품은 영화 '퓨리'에서 호흡을 맞춘 브래드 피트와 데이비드 에이어 감독의 재회작이다. 브래드 피트는 극한 상황에 놓인 전직 군인 제임스를 연기한다.
영화는 제임스와 오딘이 서로에게 의지하며 위험을 헤쳐 나가는 과정을 중심으로 전개된다. 알래스카 오지를 배경으로 한 생존 장면과 인간과 군견의 관계를 함께 다룬다.
'하트 오브 비스트'는 오는 28일 전국 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com