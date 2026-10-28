한국무역협회, "엔저, 수출 영향 제한적...업황 요인이 더 커"

AI 핵심 요약beta
- 무역협회는 28일 엔화 약세가 한국 수출에 미치는 영향이 제한적이라고 분석했다
- 엔·달러 환율 10% 상승에도 수출금액 감소폭은 0.07%에 그칠 것으로 추정됐다
- 주요 품목 수출단가는 환율보다 D램 가격 등 산업별 업황에 좌우됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
엔·달러 10% 오를 때 수출액 감소 0.07%
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 엔·달러 환율이 높은 수준을 유지하고 있지만, 한국 총수출에 미치는 영향은 제한적이라는 분석이 나왔다. 주요 산업의 수출단가도 엔화보다는 산업별 업황 요인에 더 크게 좌우되는 것으로 나타났다.
한국무역협회 국제무역통상연구원은 28일 '엔화 변동이 한국 수출에 미치는 영향' 보고서를 발표해 엔화 약세가 한국 수출에 미치는 영향이 제한적이라고 분석했다.
보고서에 따르면, 엔·달러 환율이 10% 상승할 경우 한국의 달러표시 수출단가는 1.43% 하락한다. 하지만 단가 인하에 따른 수출물량 증가가 이를 대부분 상쇄해 수출금액 감소폭은 0.07%에 그치는 것으로 추정됐다.
반도체·석유제품·자동차 부품 등 주요 품목은 엔화와의 뚜렷한 관계가 확인되지 않았다. 반도체는 D램 가격과 글로벌 업황, 석유제품은 국제 제품가격과 산업생산, 자동차 부품은 친환경차 수출 비중과 경기동행지수 등 산업별 요인에 더 크게 영향을 받는 것으로 분석됐다.
철강·비철금속은 엔화 약세 시 수출단가가 하락하는 경향을 보였다. 기계는 엔화 약세 시 미세하게 수출단가가 하락했으나 통계적 유의성은 낮았다. 이들 품목은 지난 10년간 한국의 세계 수출성장률이 일본을 상회했다.
진옥희 무역협회 연구원은 "엔화 약세가 일본 제품과의 가격 경쟁에서 불리하게 작용한다는 인식이 있지만, 주요 품목 상당수에서는 환율보다 산업별 업황이 수출단가에 더 큰 영향을 미친다"고 설명했다. 이어 "엔화와 원화의 변동성이 중장기적으로 확대될 가능성에 대비해 기업과 정부는 주요 산업의 비가격 경쟁력 강화에 힘써야 한다"고 덧붙였다.
raul1649@newspim.com