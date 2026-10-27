롯데, 첫 채용 연계 AI 경진대회…계열사 인재 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 롯데는 27일 채용 연계 AI 경진대회 개최를 밝혔다
- 7개 계열사가 참여해 28일부터 예선 참가자를 모집한다
- 수상자 7명에게 상금과 채용 전환형 인턴십을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 계열사의 현안을 인공지능(AI)으로 해결할 인재를 찾는다. AI 에이전트 기획·개발 능력을 겨루는 경진대회를 열고 수상자에게 채용과 연계한 인턴십 기회를 제공한다.
롯데는 그룹 차원의 첫 채용 연계 AI 경진대회 '롯데 AX 챌린지 2026'을 개최하고 28일부터 예선 참가 신청을 받는다고 27일 밝혔다.
이번 대회에는 롯데웰푸드와 롯데칠성음료, 롯데케미칼, 롯데홈쇼핑, 롯데호텔, 롯데이노베이트, 한국후지필름 등 7개 계열사가 참여한다. 오픈AI는 참가자가 AI 에이전트를 개발할 수 있도록 기술 환경을 지원하고 심사에도 참여한다.
참가 자격에는 학력과 나이 제한이 없다. 예선 접수는 28일부터 다음달 4일까지 진행되며, 각 계열사가 제시한 7개 과제 중 하나를 선택해 기획서와 포트폴리오를 제출하면 된다.
본선은 다음달 24~25일 1박 2일 간 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 열린다. 진출자들은 기획안을 바탕으로 실제 AI 에이전트를 개발하게 된다. 심사는 과제 해결방안의 적절성, AI 에이전트 완성도, AI 기술 활용 역량 등을 평가한다.
최종 수상자 7명에게는 총 2000만원의 상금을 지급한다. 롯데그룹의 채용 전형인 'I'M(I'm Mania)' 지원 시 채용 전환형 인턴십 혜택도 제공한다. 자세한 내용은 대회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
nrd@newspim.com