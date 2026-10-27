중기중앙회, 권오을 국가보훈부 장관과 보훈 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회는 27일 국가보훈부와 보훈 협력을 논의했다
- 양측은 제대군인 군경력 인정과 중소기업 취업 확대를 추진했다
- 제대군인 역량 활용과 사회공헌 활성화에도 뜻을 모았다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 27일 여의도 중기중앙회에서 권오을 국가보훈부 장관과 간담회를 갖고, 보훈 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 제대군인 군경력 인정에 대한 중소기업계 협조, 제대군인 취업 기회 확대, 보훈 분야 사회공헌활동 활성화 등이 논의됐다.
특히 군 복무를 통해 축적한 경험과 역량이 기업 현장에서도 인정받을 수 있도록 인식을 개선하고, 제대군인과 중소기업 간 일자리 연계를 강화하는 데 뜻을 모았다.
김기문 중기중앙회장은 "제대군인은 군 복무 과정에서 책임감과 다양한 실무경험을 쌓은 우수한 인적자원"이라며 "이러한 역량이 중소기업 현장에서 활용된다면 제대군인의 안정적인 사회복귀와 중소기업 인력난 해소에 모두 도움이 될 것"이라고 말했다.
권오을 국가보훈부 장관은 "국가를 위해 헌신한 제대군인들이 사회에서도 정당한 평가를 받고, 안정적으로 일자리를 찾을 수 있도록 기업들의 관심과 협력이 중요하다"며 "중소기업계와 긴밀히 협력해 제대군인의 취업 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com