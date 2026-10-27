에이루트, 앤에스알시 합병

AI 핵심 요약beta
- 에이루트는 27일 앤에스알시 잔여 지분 인수와 합병을 결정했다
- 합병으로 노광장비 사업을 직접 운영하며 연구개발 투자를 확대한다
- 에이루트는 글로벌 고객사 협력과 수주 확대로 사업 경쟁력을 강화한다
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노광장비 사업 직접 운영
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트가 반도체 장비 자회사 앤에스알시를 흡수합병하기로 결정했다. 에이루트는 앤에스알시의 잔여 지분 30%를 인수한 후 내년 1월 1일 합병하기로 했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 합병은 반도체 장비 사업을 자회사 중심에서 상장사 직접 운영 체계로 전환하기 위한 것이다. 앤에스알시가 보유한 노광장비 사업 역량을 내재화하고 연구개발 투자와 글로벌 고객사 협력, 수주 활동을 직접 주도해 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.
앤에스알시는 기술적 진입장벽이 높은 노광장비 리퍼비시 시장에서 독보적인 지위를 확보했다. 최근 대만 주요 반도체 기업 노광장비 수주를 통해 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 밸류체인에 진입했다. 기존 아이라인(i-line)·불화크립톤(KrF)에 이어 불화아르곤(ArF) 장비까지 제품군을 확장했으며, 장비 공급과 함께 고부가가치 기술용역 사업도 진행 중이다.
에이루트는 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업 출신의 전문 엔지니어를 추가로 영입하며 토탈 노광장비 솔루션 역량을 강화하고 있다. 합병 이후 반도체 장비 사업에 대한 투자를 확대하고 고부가가치 노광장비 시장 공략을 가속화할 방침이다.
에이루트 관계자는 "앤에스알시의 글로벌 수주 성과와 기술 경쟁력이 가시화되는 시점에서 관련 사업을 내재화하고, 상장사인 에이루트가 반도체 사업을 주도하기 위해 이번 합병을 결정했다"며 "합병 이후 적극적인 연구개발과 글로벌 고객사 협력을 통해 수주 성과를 확보하고 실적 성장과 기업가치 제고에 나서겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com