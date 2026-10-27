버넥트, HD현대중공업 사내 기능경진대회서 AI·비전·로봇 솔루션 시연

AI 핵심 요약beta
- 버넥트가 27일 HD현대중공업 기능경진대회에 참가했다
- 버넥트는 AI·비전·로봇 원격제어 솔루션을 선보였다
- 고위험 조선소 현장의 점검·안전관리 활용 방안을 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버넥트가 HD현대중공업이 개최한 '2026 SKILL ARENA 사내 글로벌 기능경진대회'에 참가해 조선·해양 산업 현장용 AI·비전·로봇 솔루션을 선보였다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 21일부터 23일까지 열린 이번 행사는 HD현대중공업 기술교육원이 주최했으며, 숙련기술인의 역량 발굴과 미래 생산기술 공유를 목표로 진행됐다.
버넥트는 전시 부스에서 AI 기반 자동 영상매뉴얼·검사 리포트 생성 솔루션, AI 비전 기반 조립·검사 솔루션, 원격 로봇 제어 및 관제 시스템 등을 선보였다. 특히 본사에 위치한 로봇을 행사 현장에서 원격으로 제어하는 시연을 진행했다.
또한 로봇에 탑재된 카메라의 실시간 영상과 로봇 관제 화면을 연동해 원격지에서도 로봇의 상태와 현장 영상을 확인하고 제어할 수 있는 기능을 시연했다. 이를 통해 고위험·협소 구역이 많은 조선소에서 원격 로봇을 활용한 현장 점검과 안전 관리 방안을 제시했다.
AI 영상 분석 솔루션은 작업 영상을 기반으로 표준 작업 가이드와 검사 리포트를 자동 생성하는 기능을 보여줬다. 작업 과정의 기록과 문서화에 필요한 부담을 줄이고 작업 절차의 표준화와 검사 업무 효율을 높일 수 있다. AI 비전 기반 조립·검사 솔루션은 작업 과정에서 발생하는 조립 오류를 AI 비전 기술로 감지해 조선·해양 생산 현장의 품질 관리 효율을 높일 수 있는 방안을 제시했다.
버넥트는 또한 스마트글라스 기반 실시간 영상 협업 솔루션을 소개했다. 현장 영상을 원격지 전문가와 공유해 작업 상황을 확인하고 기술 지원을 받을 수 있는 방식으로, 현장과 원격지 간 소통을 지원하고 작업 대응 효율을 높이는 데 활용할 수 있다.
이번 행사는 양사 간 업무협약(MOU) 체결 이후 버넥트가 HD현대중공업 임직원과 현장 엔지니어들에게 관련 기술을 직접 선보인 첫 사례다. 현장 관계자들은 버넥트의 기술을 직접 체험하며 주요 기능과 조선·해양 산업 현장에서의 활용 가능성을 확인했다.
버넥트 관계자는 "HD현대중공업의 사내 글로벌 기능경진대회에서 버넥트의 AI·비전·로봇 원격 제어 솔루션을 현장 엔지니어들에게 직접 소개할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 조선·해양 산업 현장의 특성과 수요에 맞는 기술을 고도화하고, 작업 효율 향상과 안전한 작업 환경 조성을 위한 디지털 전환 협력을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com