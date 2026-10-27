부산시, 동부산 발전 방안 모색 타운홀 미팅…주민 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 주민 200여 명과 동부산 발전 방안을 논의했다
- 남구·해운대구·수영구·기장군 현안을 점검하고 협력 방안을 제시했다
- 시는 주민 건의사항을 검토해 실행 가능한 과제부터 시정에 반영한다
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실행 가능한 과제 시정 반영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역주민과 함께 동부산의 발전 방안을 모색한다.
시는 27일 남구 유엔평화기념관 컨벤션홀에서 남구·해운대구·수영구·기장군 주민 200여 명이 참석하는 동부산 타운홀 미팅을 개최한다고 밝혔다.
지난 6일 원도심 타운홀 미팅에 이은 두 번째 권역별 행사로, 민선 9기 '206개 동 현장 소통·협력 프로젝트'의 후속 일정이다.
시는 앞서 지난 12일과 15일 남구·수영구·해운대구·기장군을 차례로 방문해 주민 생활과 관련된 현안을 살폈다.
남구에서는 용소로 일대 전선 지중화와 문현동 노후 측구 정비 현장을 확인했다. 수영구에서는 수영사적공원 경관 개선과 청소년문화의집 시설 정비 필요성을 점검했다.
해운대구에서는 시외버스정류소 시설 개선과 원동나들목 교차로 주변 보행로 설치 현장을 둘러봤다. 기장군에서는 기장시장 주변 보도 정비와 만화천 산책로 조성 사업 추진 상황을 살폈다.
타운홀 미팅은 전재수 시장의 정책 브리핑과 4개 구·군 단체장의 지역 현안 건의, 시민과의 대화 순으로 진행된다.
전 시장은 '해양수도 부산'을 주제로 민선 9기 시정의 미래 비전과 주요 정책 방향을 설명할 예정이다. 이어 구청장과 군수가 지역별 현안을 건의하면 부산시의 지원과 협력 방안을 제시한다.
전체 행사 2시간 가운데 약 80분은 시민과의 대화로 운영된다. 주민들은 지역 발전 방안과 생활 불편 사항을 제안하고, 전 시장은 현장에서 직접 답변할 계획이다.
시는 현장 방문과 타운홀 미팅에서 나온 건의사항을 관계 부서와 구·군이 함께 검토해 실행 가능한 과제부터 시정에 반영할 방침이다. 원도심과 동부산에 이어 중부산권과 서부산권으로도 권역별 타운홀 미팅을 확대할 계획이다.
전재수 시장은 "현장에서 확인한 현안과 주민 의견이 지역의 실질적인 변화로 이어지도록 시와 구·군이 협력하겠다"고 말했다.
원도심 타운홀 미팅은 민선 9기 현장 소통 프로젝트의 후속 일정으로 추진됐으며 시는 앞으로 동부산권을 포함한 권역별 주민 소통을 이어갈 계획이다.
ndh4000@newspim.com