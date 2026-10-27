부산시, 국립치의학연구원 유치 심포지엄…치의학산업 경쟁력 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 27일 국립치의학연구원 유치 심포지엄 개최를 밝혔다
- 심포지엄은 29일 치의학산업 기반과 부산 유치 전략을 논의한다
- 부산시는 서명운동과 산학연병 협력으로 유치 공감대를 확대한다
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패널토론, 동남권 협력 방안 논의
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에서 국립치의학연구원의 설립 필요성을 공유하고 치의학산업 기반과 입지 경쟁력를 논의하는 자리가 마련됐다.
부산시는 오는 29일 연제구 부산시티호텔에서 부산대학교치과병원과 공동으로 '국립치의학연구원 부산 유치 기원 심포지엄'을 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 부산시와 부산대학교치과병원이 공동 주최하고, 부산테크노파크가 주관한다. 부산시치과의사회와 부산시치과기공사회, 부산시치과위생사회가 후원한다.
심포지엄에서는 부산·울산·경남 지역 치의학계와 산업계, 대학·병원, 유관기관 관계자들이 참석해 부산 유치 필요성과 협력 방안을 논의한다.
행사는 ▲부산 유치 추진 상황 보고▲전문가 주제 발표▲패널토론▲유치 결의 퍼포먼스 순으로 진행된다.
김형룡 전 국립치의학연구원 설립 추진 특별위원장은 '국립치의학연구원 설립 12년 여정과 앞으로 나아갈 방향'을 주제로 발표한다. 김성식 부산대 치의학전문대학원장은 '국립치의학연구원 유치전략'을 설명한다.
패널토론은 김현철 부산대학교치과병원장이 좌장을 맡아 '동남권 치의학산업 발전을 위한 협력 방안'을 주제로 진행한다. 참석자들은 토론 뒤 유치 결의 퍼포먼스를 통해 부산 유치 의지를 확인할 예정이다.
시는 심포지엄을 계기로 시민과 지역 산업계의 유치 공감대를 넓히고 공모 대응을 위한 협력체계를 강화할 계획이다.
유치 추진위원회와 실무 전담팀을 중심으로 전문가 의견을 수렴해 공모 대응계획을 구체화하고 연구원 설립과 운영을 뒷받침할 지방자치단체 지원방안도 마련한다.
대시민 서명운동과 치의학 전시회 연계 홍보를 확대하고 부산·울산·경남 산·학·연·병 협력체계를 강화해 동남권 공동 유치 논리를 확산한다는 방침이다.
ndh4000@newspim.com