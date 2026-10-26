진주시, 우주항공산단 입주기업 유치 박차…지원제도 개편

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최대 75억 원 지원과 고용 기준 완화

인센티브 제도 개정…투자 부담 완화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 우주항공산업단지에 들어설 기업 초기 비용 부담을 덜어주기 위해 투자기업 지원제도를 대폭 정비한다.

시는 기업·투자유치 관련 조례와 시행규칙을 전부 개정해 투자기업 지원을 확대한다고 26일 밝혔다.

경남우주항공국가산업단지 전경[사진=진주시] 2026.10.26

개정안에는 경남우주항공국가산업단지 진주지구 입주기업 특별지원 제도 신설, 보조금 신청 때 상시 고용인원 산정 기준 완화, 미래 첨단산업과 비영리법인 지원 특례 마련 등이 담겼다. 투자유치 홍보를 활성화할 수 있는 근거도 마련했다.

특별지원 대상은 지난 3월 준공된 경남우주항공국가산업단지 진주지구 입주기업이다. 진주시는 투자 규모에 따라 기업 한 곳당 부지 매입비 최대 15억 원, 설비 투자비 최대 60억 원 등 모두 75억 원을 시비로 지원할 수 있도록 했다.

현재 진주지구에는 5개 기업이 12필지, 11만727㎡를 분양받았다. 한국산업기술시험원의 우주환경시험시설과 경남서부의료원도 입주가 확정됐다.

진주시는 고용 기준 완화로 기업의 인력 확보 부담을 줄이고 첨단산업과 비영리법인 유치에 필요한 지원 근거를 확보했다. 조례 개정이 산업용지 분양과 입주기업 확대에 영향을 줄 것으로 보고 있다.

시는 지난해 투자유치진흥기금을 조성했다. 올해는 이를 활용해 투자기업 3곳에 입지·설비보조금 100억 원을 지원하고 있다. 개정된 제도에 따라 관련 지원도 확대할 계획이다.

news2349@newspim.com