세종교육청, 특수교육 학생 진로·자립 지원…'학부모 연수' 진행

학부모 대상 진학 설계·생애포트폴리오 활용법 등 제공

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 특수교육대상 학생의 학부모를 대상으로 자녀의 졸업 이후 진로와 자립을 체계적으로 준비할 수 있도록 지원했다.

26일 시교육청은 지난 19일과 이날 두 차례에 걸쳐 '마음의 쉼표, 아이의 꿈이 되다'를 주제로 학부모 역량 강화 연수를 열고 자녀의 진로 탐색부터 성인기 자립을 위한 생애설계까지 실질적인 정보를 제공했다고 밝혔다.

세종시교육청이 특수교육대상 학생 학부모를 대상으로 진로·생애설계 역량 강화 연수를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.10.26 vincent977@newspim.com

지난 1차 연수에서는 '특수교육대상학생의 진로직업교육의 이론과 실제'를 주제로 학생의 특성을 고려한 진로 준비 방법을 다뤘다. 졸업생 사례를 통해 학교생활과 졸업 이후의 삶을 연계하는 방안을 살펴보고 지역사회 취업·진학 관련 기관과 성인기에 필요한 제도도 안내했다.

이날 2차 연수에서는 '발달장애인의 미래와 평생설계를 위한 생애포트폴리오'를 주제로 자녀의 장기적인 미래를 설계하는 방법을 공유했다. 생애포트폴리오의 의미와 활용법을 소개하고 자녀의 성장 과정과 강점, 관심사 등을 체계적으로 기록해 향후 진로와 자립 계획에 활용하는 방법을 안내했다.

이번 연수에 참여한 학부모들은 "실제 사례와 구체적인 정보를 통해 자녀의 성인기 준비에 도움을 받았다"며 만족감을 나타냈다.

이강재 유초등교육과장은 "자녀의 성인기 자립을 준비하는 학부모들의 고민에 실질적인 길잡이가 되고자 연수를 마련했다"며 "특수교육 가족과 함께 아이들이 자신의 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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