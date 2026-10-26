BNK금융, 1~3분기 누적 순익 6223억원…작년 대비 19.2% 감소

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3분기 당기순이익 2105억원







[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹의 올해 3분기까지 누적 순이익이 감소한 것으로 나타났다.

BNK금융그룹은 올해 1~3분기 누적 연결 기준 지배기업지분 당기순이익이 6223억 원으로 집계됐다고 26일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 1477억원, 19.2% 줄어든 규모다.

사진은 BNK금융그룹 전경[사진=뉴스핌DB]

영업이익은 증가했지만 지난해 BNK강남코어 오피스 매각으로 발생한 1009억 원의 일회성 이익이 실적에 반영된 데다 비이자이익이 감소하면서 순이익이 줄었다. 3분기 당기순이익은 2105억 원으로 전년 동기보다 28.4% 감소했다.

은행 부문 순이익은 5573억 원으로 지난해 같은 기간보다 1131억 원 감소했다. 부산은행이 991억 원, 경남은행이 140억 원 줄었다.

비은행 부문 순이익은 2137억 원으로 477억 원 증가했다. 부문별로는 BNK캐피탈이 78억 원, BNK투자증권이 208억 원, BNK저축은행이 44억 원, BNK자산운용이 137억 원, BNK벤처투자가 8억 원 늘었다.

자산건전성 지표는 엇갈렸다. 고정이하여신비율은 1.45%로 전 분기보다 1bp 개선됐지만, 연체율은 1.40%로 6bp 상승했다. 회사 측은 자산건전성 지표가 동종업계보다 낮은 수준인 만큼 관리가 필요하다고 설명했다.

보통주자본비율은 12.18%로 전 분기보다 4bp 상승했다. 위험가중자산 관리와 이익잉여금 증가가 영향을 미쳤다.

BNK금융 이사회는 이날 주당 150원의 분기 현금배당과 하반기 600억원 규모의 자사주 매입·소각을 결의했다.

박성욱 BNK금융 부사장 겸 최고재무책임자는 "일회성 이익의 영향과 비이자이익 감소로 순이익이 줄었다"며 "수익성 개선 과제를 추진하고 업무 효율성과 생산성을 높이겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com