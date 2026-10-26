대전시, 유망중소기업 25곳 선정…'매출의 탑' 13개사 수상

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모범명문기업 5곳도 선정…12월 인증서·트로피 수여

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 올해 유망중소기업 25곳과 모범명문기업 5곳을 선정했다. 지난해 매출 실적을 기준으로 선정하는 '매출의 탑' 수상 기업에는 13개사가 이름을 올렸다.

대전시는 26일 시청 중회의실에서 박연병 행정부시장 주재로 기업활동지원위원회를 열고 유망중소기업과 모범명문기업 인증 대상, 매출의 탑 수상 기업을 심의·확정했다고 밝혔다.

26일 시청 중회의실에서 열린 대전광역시 기업활동지원위원회 위원들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전시] 2026.10.26 nn0416@newspim.com

유망중소기업은 대전에 본사나 사업장을 두고 3년 이상 공장을 운영한 중소기업 가운데 성장성과 기술력 등을 평가해 선정한다.

올해는 바이오오케스트라, 셀바스헬스케어, 인테크플러스, 피엔피에너지텍 등 25개사가 선정됐다. 지난 1998년 제도 도입 이후 누적 선정 기업은 886개사다.

모범명문기업에는 네스랩, 동양고압산업, 성진테크윈, 씨엔에스 등 5개사가 선정됐다. 모범명문기업은 대전에서 20년 이상 사업을 운영하고 상시 고용인원 20명, 매출액 50억원 이상 등의 요건을 충족한 기업을 대상으로 지역사회 기여도 등을 평가한다.

매출의 탑은 전년도 매출액 100억원 이상을 달성한 기업에 수여하는 상으로, 올해는 로쏘와 아이씨푸드, 경원알미늄, 셀바스헬스케어 등 13개사가 선정됐다.

특히 성심당 운영사인 로쏘는 매출 2000억원 부문, 아이씨푸드는 500억원 부문, 경원알미늄은 400억원 부문에 이름을 올렸다. 매출의 탑은 2007년 도입 이후 올해까지 354개 기업이 수상했다.

시는 오는 12월 초 선정 기업에 인증서와 트로피를 수여할 예정이다.

선정 기업에는 중소기업 육성자금 금리 우대와 서울보증보험 지원 확대, 대전시 기업지원사업 가점, 국내외 전시·박람회 참가 우대 등의 혜택이 제공된다.

박연병 대전시 행정부시장은 "어려운 경제 여건에서도 매출 증대와 지역경제 성장에 기여한 기업들에 감사드린다"며 "지역기업의 지속적인 성장을 위해 지원하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com