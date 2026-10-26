이창호, 세계 최초 통산 2000승 달성…"바둑 계속 둘 수 있어 행복"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 세계 바둑계의 '살아있는 전설' 이창호 9단이 프로기사 최초로 개인 통산 2000승이라는 전인미답의 고지에 올랐다. 11세에 프로에 입단한 이후 40년 2개월 만에 이룬 대기록이다.

이창호는 26일 전북 완주군 삼례문화예술촌에서 열린 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 11라운드에서 최명훈 9단을 상대로 207수 만에 흑 불계승을 거뒀다.

세계 최초 통산 2000승을 달성한 이창호 9단. [사진 = 한국기원]

이날 승리로 이창호의 통산 전적은 2831전 2000승 1무 830패가 됐다. 승률은 70.67%다. 전 세계 바둑을 통틀어 프로기사의 통산 2000승 달성은 이번이 처음이다.

1986년 8월 만 11세 1개월의 나이로 입단한 이창호는 같은 달 26일 제62회 승단대회에서 조영숙 초단을 꺾고 프로 첫 승을 신고했다. 이후 2000년 10월 통산 1000승을 돌파했고, 2010년 1월 1500승, 2024년 9월 1900승을 차례로 달성했다.

지난해 12월에는 김수장 9단을 제압하며 통산 1969승째를 거뒀다. 스승 조훈현 9단이 보유했던 종전 최다승 기록인 1968승을 넘어서는 순간이었다. 이후 약 10개월 동안 31승을 추가하며 마침내 2000승 금자탑을 쌓았다.

이창호는 한국을 넘어 세계 바둑의 역사를 바꾼 기사로 평가받는다. 1989년 제8기 KBS바둑왕전에서 만 14세 1개월의 나이로 첫 타이틀을 획득했고, 1992년 제3기 동양증권배에서는 만 16세 6개월에 일본의 린하이펑 9단을 꺾고 최연소 세계 챔피언에 올랐다.

이후 LG배, 삼성화재배, 후지쓰배, 응씨배, 춘란배, 도요타덴소배 등을 석권하며 세계대회 그랜드슬램을 달성했다. 메이저 세계대회 우승 17회는 역대 최다 기록이다. 국내 대회를 포함한 통산 우승 횟수도 142회로, 조훈현 9단(162회)에 이어 역대 2위다.

특히 2005년 농심신라면배에서는 한국의 마지막 주자로 나서 중국과 일본 기사들을 상대로 5연승을 거두며 극적인 역전 우승을 이끌었다. 이른바 '상하이 대첩'으로 불리는 한국 바둑사의 명장면이다.

이창호는 2000승 달성 후 "역사적인 기록을 세우게 돼 개인적으로도 영광이고 기쁘다"라며 "좋아하는 바둑을 계속해서 둘 수 있다는 것 자체로 즐겁고 행복하다"라고 소감을 밝혔다.

한국기원은 오는 11월 3일 마장동 사옥에서 '이창호 9단 2000승 기념식'을 개최할 예정이다.

wcn05002@newspim.com