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李 "불공정 입찰, 돈 뺏는 게 제일 깔끔" 지시로 입찰보증금 시행…'벌떼 입찰' 급감

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령 지시 후 공공조달 투찰업체가 83.9% 감소했다
  • 조달청은 9개 품목에 입찰보증금 5%를 시범 부과했다
  • 정부는 16일부터 등록·입찰·계약 전 과정을 사전 차단한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조달청 시범 부과 품목 건당 투찰업체 355곳→57곳
내달 16일 페이퍼컴퍼니 의심업체 입찰보증금 본격 부과
李, 업무보고·국무회의서 "보증금 올리고 낙찰 회사 다 뒤져라"
조달시장 관리 '사후 처벌'에서 '사전 차단'으로 변경

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 '불공정 입찰 근절' 지시 후 공공조달 투찰률이 80% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 이 대통령의 지시에 따라 조달청이 입찰보증금을 시범 부과하자 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)를 동원해 입찰에 참여하던 '벌떼 입찰'(한 업체가 낙찰 확률을 높이려 계열사·관계사를 대거 동원해 같은 입찰에 참여하는 행위) 관행이 눈에 띄게 줄었다. 

26일 청와대와 조달청에 따르면 정부는 다음달 16일부터 입찰보증금을 포함한 '물품 구매 무분별 입찰 근절 대책'을 시행할 예정이다. 조달시장 관리가 '사후 처벌' 중심에서 '사전 차단'으로 바뀌는 것이다.

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 45회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.20 [사진=청와대]

◆ "빼앗긴 낙찰 기회, 진짜 일하는 기업에"…투찰업체 6분의 1로

이 대통령은 지난 5월 국무회의에서 공공조달 '벌떼 입찰' 근절을 주문했다. 이 대통령은 앞서 지난해 12월 11일 진행된 조달청 업무보고에서도 페이퍼컴퍼니의 공공입찰 근절 방안을 지시하기도 했다.

이 대통령은 당시 '가짜 회사' 입찰을 두고 "제일 깔끔한 건 돈을 뺏는 것이다. 걸리면 돈을 뺏기는데 왜 하겠나. 경제적 손실이 되게 하면 아무도 안 한다"면서 강력한 경제적 제재 조치를 요구했다. 

이에 따라 조달청은 지난 8월 3일부터 무분별 입찰 우려가 큰 9개 품목을 지정해 입찰 참가자 전원에게 입찰보증금을 받았다. 대상은 헬멧, 액체크로마토그래피, 질량분석기, 약품분배기 및 포장기, 반도체검사기, 오실로스코프, 교육훈련장비, 진공증착기, 적외선분광기다. 품목은 최근 3년간 공고 건수, 업종 제한 여부, 평균 투찰자 수, 낙찰 순위 등을 종합 분석해 골랐다.

 

입찰보증금은 입찰액의 5%다. 그동안 대부분의 업체는 지급각서로 이를 대신하고 보증수수료만 냈다. 벌떼 입찰을 해도 실제로 잃을 돈이 거의 없었던 셈이다.

보증금을 받기 시작하자 조달시장에 변화가 감지됐다. 건당 평균 투찰 업체는 355개사에서 57개사로 83.9% 줄었다. 평균 낙찰 순위도 41위에서 1.5위로 낮아졌다. 조달청은 무분별한 참여가 줄면서 낙찰자 결정 과정도 개선됐다고 분석했다.

백승보 조달청장은 "이번 조치는 계약이행능력 없는 기업에 빼앗긴 낙찰 기회를 진짜 일하는 기업에 돌려주려는 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 백승보 조달청장이 21일 국회 기획재정위원회의 관세청, 국가데이터처, 조달청에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 2025.10.21 yooksa@newspim.com

◆ "등록부터 계약까지 사전 차단"…내달 16일 본격 시행

조달청은 2021년부터 세 차례에 걸쳐 제조입찰 전환, 직접이행 의무 신설 등의 대책을 내놨다. 그러나 브로커 개입 여부를 가려내기 어렵고 입찰 이후 사후 조치에 기대는 방식이어서 효과에 한계가 있었다. 이에 올해 1월 네 번째 근절 대책을 마련했고, 지난 7월 '내자구매업무 처리규정'을 개정해 보증금 부과 대상을 단계적으로 넓히는 근거를 갖췄다.

핵심은 페이퍼컴퍼니 의심업체 선별 부과다. 11월 16일 입찰공고분부터 조달청이 공고하는 물품 공급입찰 중 적격심사 입찰에 적용한다. 대표적인 의심 유형은 등록한 공급물품 세부품명이 500개를 넘으면서 종업원이 한 명도 없는 업체다. 

시장 진입 문턱도 높였다. 2027년부터 '기타공급품명'을 500개 넘게 등록하는 업체는 신용평가등급확인서를 의무적으로 내야 하고, 확인서 유효기간은 1년이다. 정당한 이유 없이 심사서류를 내지 않거나 심사를 포기한 업체는 연내 입찰참가자격 제한을 추진한다. 입찰보증금 부과 기준이 되는 상습 심사포기 횟수도 2027년 1월부터 기존 5회에서 2회 이상으로 강화한다.

건설 분야에도 비슷한 규정을 적용하고 있다. 조달청은 지난 8월 31일 입찰공고분부터 국가계약법을 적용받는 시설공사에서 건설업 등록기준에 미달한 업체의 입찰보증금을 국고로 귀속하고 있다.

강성민 조달청 차장은 "대책의 핵심은 문제가 발생한 뒤 처벌하는 방식에서 벗어나 업체 등록부터 입찰·계약까지 공급 능력이 부족하거나 실체가 불분명한 업체의 참여를 사전에 차단하는 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난해 12월 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 대도약하는 경제, 신뢰받는 데이터' 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.11 photo@newspim.com

◆ 李 "입찰 보증금 확 올리고, 낙찰 회사 다 뒤져서 확인하라"

이 대통령은 공식석상에서 여러 차례 불공정 담합이나 불공정 입찰을 근절할 것을 주문했다. 특히 이 대통령은 지난해 12월 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 기획재정부(국세청·관세청·조달청)·국가데이터처 업무보고에서 페이퍼컴퍼니 공공입찰 근절 방안을 지시했고, 조달청에 브로커·벌떼 입찰·페이퍼컴퍼니 입찰을 해결할 것을 과제로 부여했다. 

이 대통령은 이어 지난 5월 6일 청와대에서 주재한 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의에서도 다시 한번 불공정 입찰을 근절해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 그 자리에서 산림청의 산림사업 부실입찰 논란을 거론하며 더 구체적인 처방을 내놨다. 이 대통령은 "회사를 새로 만들어 벌떼 입찰하듯이 한 다음 회사를 없애버리고 또 다른 회사를 만들고 있다"며 "행정 제재는 이미 효과가 없다"고 지적했다.

아울러 "제일 깔끔한 건 돈을 뺏는 것"이라며 "입찰 보증금을 확 올리고 낙찰된 회사를 다 뒤져라. 진짜 사무실이 있는지, 직원이 있는지, 페이퍼컴퍼니인지 확인해야 한다"고 지시했다. 이 대통령은 경기지사 시절 경험을 떠올리며 "경기도에서도 입찰이 너무 많다고 해서 이렇게 했더니 40%가 순식간에 줄었다"고 했다.

이 대통령은 또 지난 7월 15일 청와대 영빈관에서 열린 하반기 부처 업무보고에서는 이행 상황을 직접 점검하기도 했다. 이 대통령은 백 청장에게 "페이퍼컴퍼니가 입찰 보증금을 내는 제도는 시행하고 있느냐"면서 "그렇게 한다는 것만으로도 페이퍼컴퍼니가 확 줄어들었을 가능성이 있는데 얼마나 줄었느냐"고 질문했다.

백 청장은 "상반기 조사했을 때 37% 정도 감소한 것으로 나타났다"고 답했고, 이 대통령은 "입찰 비리가 최소화되도록, 없어지도록 하라. 굉장히 중요한 일"이라고 재차 강조했다.

the13ook@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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