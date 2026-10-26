李 "불공정 입찰, 돈 뺏는 게 제일 깔끔" 지시로 입찰보증금 시행…'벌떼 입찰' 급감

조달청 시범 부과 품목 건당 투찰업체 355곳→57곳

내달 16일 페이퍼컴퍼니 의심업체 입찰보증금 본격 부과

李, 업무보고·국무회의서 "보증금 올리고 낙찰 회사 다 뒤져라"

조달시장 관리 '사후 처벌'에서 '사전 차단'으로 변경

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 '불공정 입찰 근절' 지시 후 공공조달 투찰률이 80% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 이 대통령의 지시에 따라 조달청이 입찰보증금을 시범 부과하자 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)를 동원해 입찰에 참여하던 '벌떼 입찰'(한 업체가 낙찰 확률을 높이려 계열사·관계사를 대거 동원해 같은 입찰에 참여하는 행위) 관행이 눈에 띄게 줄었다.

26일 청와대와 조달청에 따르면 정부는 다음달 16일부터 입찰보증금을 포함한 '물품 구매 무분별 입찰 근절 대책'을 시행할 예정이다. 조달시장 관리가 '사후 처벌' 중심에서 '사전 차단'으로 바뀌는 것이다.

이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 45회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.20 [사진=청와대]

◆ "빼앗긴 낙찰 기회, 진짜 일하는 기업에"…투찰업체 6분의 1로

이 대통령은 지난 5월 국무회의에서 공공조달 '벌떼 입찰' 근절을 주문했다. 이 대통령은 앞서 지난해 12월 11일 진행된 조달청 업무보고에서도 페이퍼컴퍼니의 공공입찰 근절 방안을 지시하기도 했다.

이 대통령은 당시 '가짜 회사' 입찰을 두고 "제일 깔끔한 건 돈을 뺏는 것이다. 걸리면 돈을 뺏기는데 왜 하겠나. 경제적 손실이 되게 하면 아무도 안 한다"면서 강력한 경제적 제재 조치를 요구했다.

이에 따라 조달청은 지난 8월 3일부터 무분별 입찰 우려가 큰 9개 품목을 지정해 입찰 참가자 전원에게 입찰보증금을 받았다. 대상은 헬멧, 액체크로마토그래피, 질량분석기, 약품분배기 및 포장기, 반도체검사기, 오실로스코프, 교육훈련장비, 진공증착기, 적외선분광기다. 품목은 최근 3년간 공고 건수, 업종 제한 여부, 평균 투찰자 수, 낙찰 순위 등을 종합 분석해 골랐다.

입찰보증금은 입찰액의 5%다. 그동안 대부분의 업체는 지급각서로 이를 대신하고 보증수수료만 냈다. 벌떼 입찰을 해도 실제로 잃을 돈이 거의 없었던 셈이다.

보증금을 받기 시작하자 조달시장에 변화가 감지됐다. 건당 평균 투찰 업체는 355개사에서 57개사로 83.9% 줄었다. 평균 낙찰 순위도 41위에서 1.5위로 낮아졌다. 조달청은 무분별한 참여가 줄면서 낙찰자 결정 과정도 개선됐다고 분석했다.

백승보 조달청장은 "이번 조치는 계약이행능력 없는 기업에 빼앗긴 낙찰 기회를 진짜 일하는 기업에 돌려주려는 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 백승보 조달청장이 21일 국회 기획재정위원회의 관세청, 국가데이터처, 조달청에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 2025.10.21 yooksa@newspim.com

◆ "등록부터 계약까지 사전 차단"…내달 16일 본격 시행

조달청은 2021년부터 세 차례에 걸쳐 제조입찰 전환, 직접이행 의무 신설 등의 대책을 내놨다. 그러나 브로커 개입 여부를 가려내기 어렵고 입찰 이후 사후 조치에 기대는 방식이어서 효과에 한계가 있었다. 이에 올해 1월 네 번째 근절 대책을 마련했고, 지난 7월 '내자구매업무 처리규정'을 개정해 보증금 부과 대상을 단계적으로 넓히는 근거를 갖췄다.

핵심은 페이퍼컴퍼니 의심업체 선별 부과다. 11월 16일 입찰공고분부터 조달청이 공고하는 물품 공급입찰 중 적격심사 입찰에 적용한다. 대표적인 의심 유형은 등록한 공급물품 세부품명이 500개를 넘으면서 종업원이 한 명도 없는 업체다.

시장 진입 문턱도 높였다. 2027년부터 '기타공급품명'을 500개 넘게 등록하는 업체는 신용평가등급확인서를 의무적으로 내야 하고, 확인서 유효기간은 1년이다. 정당한 이유 없이 심사서류를 내지 않거나 심사를 포기한 업체는 연내 입찰참가자격 제한을 추진한다. 입찰보증금 부과 기준이 되는 상습 심사포기 횟수도 2027년 1월부터 기존 5회에서 2회 이상으로 강화한다.

건설 분야에도 비슷한 규정을 적용하고 있다. 조달청은 지난 8월 31일 입찰공고분부터 국가계약법을 적용받는 시설공사에서 건설업 등록기준에 미달한 업체의 입찰보증금을 국고로 귀속하고 있다.

강성민 조달청 차장은 "대책의 핵심은 문제가 발생한 뒤 처벌하는 방식에서 벗어나 업체 등록부터 입찰·계약까지 공급 능력이 부족하거나 실체가 불분명한 업체의 참여를 사전에 차단하는 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난해 12월 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 대도약하는 경제, 신뢰받는 데이터' 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.11 photo@newspim.com

◆ 李 "입찰 보증금 확 올리고, 낙찰 회사 다 뒤져서 확인하라"

이 대통령은 공식석상에서 여러 차례 불공정 담합이나 불공정 입찰을 근절할 것을 주문했다. 특히 이 대통령은 지난해 12월 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 기획재정부(국세청·관세청·조달청)·국가데이터처 업무보고에서 페이퍼컴퍼니 공공입찰 근절 방안을 지시했고, 조달청에 브로커·벌떼 입찰·페이퍼컴퍼니 입찰을 해결할 것을 과제로 부여했다.

이 대통령은 이어 지난 5월 6일 청와대에서 주재한 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의에서도 다시 한번 불공정 입찰을 근절해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 그 자리에서 산림청의 산림사업 부실입찰 논란을 거론하며 더 구체적인 처방을 내놨다. 이 대통령은 "회사를 새로 만들어 벌떼 입찰하듯이 한 다음 회사를 없애버리고 또 다른 회사를 만들고 있다"며 "행정 제재는 이미 효과가 없다"고 지적했다.

아울러 "제일 깔끔한 건 돈을 뺏는 것"이라며 "입찰 보증금을 확 올리고 낙찰된 회사를 다 뒤져라. 진짜 사무실이 있는지, 직원이 있는지, 페이퍼컴퍼니인지 확인해야 한다"고 지시했다. 이 대통령은 경기지사 시절 경험을 떠올리며 "경기도에서도 입찰이 너무 많다고 해서 이렇게 했더니 40%가 순식간에 줄었다"고 했다.

이 대통령은 또 지난 7월 15일 청와대 영빈관에서 열린 하반기 부처 업무보고에서는 이행 상황을 직접 점검하기도 했다. 이 대통령은 백 청장에게 "페이퍼컴퍼니가 입찰 보증금을 내는 제도는 시행하고 있느냐"면서 "그렇게 한다는 것만으로도 페이퍼컴퍼니가 확 줄어들었을 가능성이 있는데 얼마나 줄었느냐"고 질문했다.

백 청장은 "상반기 조사했을 때 37% 정도 감소한 것으로 나타났다"고 답했고, 이 대통령은 "입찰 비리가 최소화되도록, 없어지도록 하라. 굉장히 중요한 일"이라고 재차 강조했다.

the13ook@newspim.com