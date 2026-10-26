컴투스플랫폼, 챗GPT에 게임 백엔드 플러그인 제공

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자연어로 로그인·결제 등 기능 자동 연동

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스플랫폼이 AI 특화 게임 백엔드 서비스 '하이브 액실' 플러그인을 ChatGPT에서 제공한다고 26일 밝혔다.

개발자는 ChatGPT의 코덱스 개발 환경에서 자연어 요청만으로 로그인, 결제, 우편함, 쿠폰, 푸시 알림 등 상용 게임에 필요한 백엔드 기능을 연동할 수 있다. "게임에 로그인 기능을 추가해 줘"라고 요청하면 코덱스가 하이브 액실 개발 가이드를 참고해 백엔드 연동 코드를 자동으로 작성한다.

컴투스플랫폼이 AI 특화 게임 백엔드 서비스 '하이브 액실' 플러그인을 ChatGPT에서 제공한다고 26일 밝혔다. [사진= 컴투스]

플러그인에는 SDK 환경 설정부터 각 기능의 작업 순서와 구현 방법을 안내하는 '스킬'이 탑재됐다. 사용자는 ChatGPT 앱과 웹에서 플러그인을 설치해 기존 게임 개발 환경을 유지하면서 활용할 수 있다.

게임 출시 후에는 '애널리틱스' 기능으로 유저 반응을 분석할 수 있다. 신규 유저 유입, 잔존율, 국가별 지표 등에 대한 자연어 질문을 바탕으로 데이터를 차트와 대시보드로 시각화해준다.

하이브 액실은 글로벌 누적 유저 9억8000만 명 이상, 250여 개 게임을 서비스하는 '하이브' 플랫폼의 인프라를 기반으로 한다. 컴투스플랫폼은 지난 8월 오픈AI가 주최한 '오픈AI 게임 빌더스 서울'에서 이 서비스를 시연했다.

최석원 컴투스플랫폼 대표는 "AI로 만든 게임이 지속 가능한 서비스로 성공하려면 안정적인 백엔드와 운영 인프라가 필요하다"며 "글로벌 시장에서 검증된 하이브의 서비스 역량을 AI 개발 환경과 결합해 인디 및 소규모 개발사의 상용화 진입장벽을 낮추겠다"고 말했다. 플러그인은 ChatGPT 앱과 웹에서 즉시 설치 가능하다.

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