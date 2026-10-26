전남광주, 해상풍력 산업화 속도 낸다

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산학연관 200여명 '풍력의 밤' 집결…기술실증·항만·설치선 확보 논의

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 해상풍력 개발을 지역기업 육성과 첨단산업 경쟁력 강화로 연결하기 위해 산업 기반 확충과 산학연관 협력에 나섰다.

전남광주특별시는 여수 소노캄 호텔에서 풍력산업계와 대학·연구기관·유관기관 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 '2026 전남광주 풍력의 밤'을 열고 해상풍력 산업의 현안과 발전 방안을 논의했다고 26일 밝혔다.

전남광주 풍력의밤 행사. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.26 ej7648@newspim.com

이번 행사는 전남광주통합특별시와 전남풍력산업협회가 공동 주최했다. 해상풍력 개발 성과를 지역산업 성장과 주민 상생으로 이어가고 관련 산업생태계를 구축하기 위한 협력 방안을 모색했다.

박재필 군산대학교 교수는 기조강연에서 '해상풍력, 섬의 새로운 기회가 되다. 주민상생에서 지역산업까지'를 주제로 해상풍력 개발과 지역산업 육성 및 주민 상생의 연계 방향을 제시했다.

전문가 세션에서는 해상풍력 기술실증 테스트베드 구축과 지원항만 확보, 모노파일·자켓 등 하부구조물 설치선 확보, 육상풍력 공공주도 계획입지 추진 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 특히 기술실증과 항만·설치선 등 기반시설을 확충해 지역기업의 사업 참여를 확대하는 방안에 논의가 집중됐다.

전남광주통합특별시는 대규모 해상풍력 개발을 기반으로 터빈·기자재와 항만·물류, 유지보수 등 연관산업을 육성할 계획이다. 생산한 재생에너지를 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단산업의 RE100(재생에너지 100% 사용) 대응에 활용하고 전남의 해상풍력 산업과 광주의 첨단산업을 연계한다는 구상이다.

배용석 에너지산업본부장은 "풍부한 재생에너지 자원을 지역산업의 성장으로 연결하는 것이 중요하다"며 "산학연관이 역량을 모아 전남광주를 대한민국 해상풍력 산업의 중심으로 만들겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com