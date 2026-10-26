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[PO] '구자욱 지명타자·최형우 벤치' 삼성, 우천 순연에도 라인업 큰 틀 유지

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  • 삼성은 26일 KIA와 플레이오프 1차전에 나섰다
  • 삼성은 선발진을 유지하고 박승규를 5번에 배치했다
  • 구자욱은 지명타자로, 최형우는 후반 대타로 대기했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 우천 취소로 하루 늦게 플레이오프(PO·5전3선승제)에 돌입하는 삼성이 선발 라인업의 큰 틀을 유지했다. 다만 득점력을 높이기 위해 박승규와 강민호의 타순을 맞바꾸는 작은 변화를 줬다.

삼성은 26일 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 1차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 부상으로 인해 수비 소화가 어려운 삼성의 구자욱. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.25 wcn05002@newspim.com

당초 25일 열릴 예정이었던 경기는 대구 지역에 내린 비로 취소되면서 하루 순연됐다. 삼성은 추가로 확보한 시간을 활용해 전력 분석팀과 타순을 재점검했지만 선발 출전 선수와 수비 포지션은 그대로 유지했다.

삼성은 이날 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-박승규(좌익수)-강민호(포수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

전날(25일) 발표한 라인업과 비교하면 달라진 것은 5번과 6번 타순뿐이다. 당초 5번에 배치됐던 강민호가 6번으로 내려갔고, 6번이었던 박승규가 5번으로 올라섰다.

박진만 삼성 감독은 경기 전 "어제(25일) 훈련을 마치고 타격 파트와 전력 분석팀이 여러 가지 의논을 했다"라며 "득점력을 높이기 위해서는 주력이 있는 선수가 중간에 있으면 좋겠다고 해서 고민 끝에 타순을 변경했다"라고 설명했다.

장타력을 갖춘 디아즈 뒤에 발이 빠른 박승규를 배치해 공격의 흐름을 이어가겠다는 구상이다. 박승규가 출루할 경우 주루 능력을 활용해 득점 기회를 만들 수 있고, 뒤이어 나서는 강민호에게도 타점 기회가 돌아갈 수 있다.

특히 KIA의 1차전 선발 제임스 네일을 상대로 득점 기회를 최대한 살려야 하는 만큼 중심 타선과 하위 타선 사이의 연결에 무게를 실은 것으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자인 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.23 wcn05002@newspim.com

가장 큰 관심을 모았던 구자욱과 최형우의 기용 방식에는 변화가 없다. 지난달 30일 한화전에서 왼쪽 햄스트링을 다친 구자욱은 아직 정상적인 외야 수비를 소화하기 어려운 상태다. 타격에는 문제가 없지만 전력 질주와 수비 과정에서 부상이 재발할 위험이 있어 지명타자로 나선다.

구자욱은 올 시즌 114경기에서 타율 0.371, 15홈런, 102타점, OPS(출루율+장타율) 1.039를 기록하며 삼성 타선의 중심을 책임졌다. 박 감독은 구자욱의 타격 능력을 최대한 활용하기 위해 3번 지명타자 자리를 유지했다. 이에 따라 기존 지명타자였던 최형우는 이날도 벤치에서 경기를 시작한다.

삼성은 구자욱과 최형우를 동시에 선발로 기용하기 위해 최형우의 좌익수 출전을 검토했지만, 단기전에서 수비 안정이 중요하다는 판단에 따라 박승규를 좌익수로 낙점했다.

다만 최형우가 경기 후반 수비에 나설 가능성은 여전히 열려 있다. 박 감독은 "(최)형우에게 언제 수비에 나갈지 모르니 계속 대비하고 있으라고 이야기했다"라며 "훈련할 때도 준비하고 마음을 굳게 먹고 있으라고 오늘도 이야기했다"라고 밝혔다.

이어 "(최)형우는 큰 경기를 많이 치렀고, 포스트시즌에서 수비 하나의 실수가 팀 분위기를 떨어뜨릴 수 있다는 것도 잘 알고 있다"고 덧붙였다.

최형우는 경기 후반 승부처에서 대타로 활용될 전망이다. 삼성이 뒤지고 있는 상황에서 최형우가 대타로 출전한 뒤에도 공격이 필요한 경우에는 좌익수 수비까지 소화할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박승규. [사진=삼성 라이온즈] 2026.09.17 willowdy@newspim.com

3루수 자리도 김영웅이 그대로 지킨다. 김영웅은 정규시즌 타격 부진에도 불구하고 자체 청백전에서 홈런을 기록하는 등 타격감을 끌어올렸다. 박 감독은 전병우와의 경쟁에서 최근 타격 컨디션이 더 좋은 김영웅을 선택했다.

선발투수 역시 바뀌지 않았다. 삼성은 크리스 페덱, KIA는 제임스 네일을 그대로 내세운다. 페덱은 올 시즌 13경기에서 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 다만 KIA를 상대로는 2경기에서 2패, 평균자책점 5.25로 고전했다.

삼성은 정규시즌 83승 3무 58패로 2위에 올라 PO에 직행했다. KIA는 79승 2무 63패로 3위를 기록한 뒤 준플레이오프(준PO·5전3선승제)에서 LG를 3연승으로 제압했다. 올 시즌 두 팀의 상대 전적에서는 KIA가 9승 7패로 앞선다.

하루의 우천 순연에도 삼성의 기본 전략은 달라지지 않았다. 구자욱의 타격 능력과 박승규의 수비력을 동시에 활용하면서, 최형우를 경기 후반 승부처에 투입하겠다는 계획이다. 여기에 박승규를 5번으로 전진 배치한 작은 변화가 공격의 활로를 열 수 있을지 관심이 쏠린다.

wcn05002@newspim.com

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