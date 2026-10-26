창녕군, '경남도 도로정비 종합평가' 2년 연속 최우수

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도로 안전성·이용 편의성 높은 평가

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 도로 침하 현장 대응에서 높은 평가를 받았다.

군은 '2026년 경남도 도로정비 종합평가' 시·군도 분야에서 최우수기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다. 이로써 지난해 군부 최우수기관에 이어 2년 연속 선정됐다.

경남 창녕군이 2026년 경상남도 도로정비 종합평가 시·군도 분야에서 최우수기관으로 선정되면서 도로 관리 우수성을 거듭 입증했다. 사진은 경남 창녕군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.03.07

이번 평가는 도내 18개 시·군을 대상으로 도로 안전성과 이용 편의성, 유지관리 실태 등을 종합적으로 심사했다. 올해부터는 기존 시부·군부 구분을 없애고 위임국도·지방도·시·군도 등 도로 유형별 평가로 개편됐다.

군은 평가체계가 바뀐 첫해 시·군도 분야에서 도로 관리와 안전 개선 역량을 인정받았다. 지방도 1034호선 창녕~달성 구간에서 발생한 지반 공동과 도로 침하에 대응한 사례가 주요 평가 대상에 포함됐다.

해당 구간에서는 가스 주배관 매설공사 이후 도로 침하가 이어져 주민 통행 불편과 안전사고 우려가 제기됐다. 군은 평판재하시험을 실시해 침하와 가스관 매설공사의 연관성을 확인한 뒤 한국가스공사에 도로 복구를 요청했다.

이후 한국가스공사와 동부도로관리사업소의 예산을 확보해 지난 10월 재포장을 마쳤다.

군은 이번 선정으로 오는 11월 열리는 국토교통부 중앙평가에서 시·군도 분야 평가를 받는다.

성낙인 군수는 "도로정비에 힘쓴 직원들과 군민들의 협력으로 2년 연속 최우수기관에 선정됐다"며 "중앙평가에서도 좋은 결과를 얻도록 현장 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com