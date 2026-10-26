익산시, 열린어린이집 86곳으로 확대…안심 보육환경 강화

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보육정책위원회서 신규 6곳·재선정 10곳 등 16곳 지정…전체 어린이집의 67%

공공형 어린이집 선정 가점·보조교사 우선 배치 등 지원…보육 투명성 제고

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시가 부모의 보육 참여와 어린이집 운영의 투명성을 높이기 위해 열린어린이집을 86곳으로 확대했다고 26일 밝혔다.

익산시는 이날 익산시 보육정책위원회에서 신규 6곳과 재선정 10곳 등 총 16곳을 열린어린이집으로 최종 선정했다.

익산시 보육정책위원회[사진=익산시]2026.10.26 lbs0964@newspim.com

열린어린이집은 보육 공간을 개방하고 부모가 보육 프로그램 기획부터 급식 지도, 현장학습 등 운영 전반에 참여할 수 있도록 하는 시설이다. 부모와 보육 교직원 간 신뢰를 높이고 투명한 보육환경을 조성하는 데 목적이 있다.

시는 현장 점검과 위원회 심의를 통해 개방성, 참여성, 다양성, 지자체 자체 기준 등 4개 영역을 종합적으로 평가해 대상 시설을 선정했다.

이번에 16곳이 추가되면서 익산지역 열린어린이집은 기존 70곳에서 86곳으로 늘었다. 이는 전체 어린이집 129곳의 약 67%에 해당하며 전년도 전북특별자치도 평균을 웃도는 수준이다.

시는 열린어린이집으로 지정된 시설에 공공형 어린이집 선정 가점을 부여하고 보조교사를 우선 배치하는 등 지원 혜택을 제공할 계획이다. 이를 통해 어린이집의 자율적인 품질 관리와 보육의 공공성을 강화할 방침이다.

고선희 익산시 아동보육과장은 "열린어린이집은 부모와 교직원이 신뢰를 쌓으며 아이들의 건강한 성장을 돕는 중요한 기반"이라며 "부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 보육의 투명성을 높여 아이 키우기 좋은 익산을 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com