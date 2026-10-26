밀양시, 첫 '2026 밀양 매운맛 축제' 31일 개막…한계 도전

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스파이시존 20개 부스 전국 먹거리 선봬



[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = "매운 맛 좋아하는 하는 사람 다 모여라"

경남 밀양시는 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 삼문동 밀양강변 일원에서 '2026 밀양 매운맛 축제'를 처음 개최한다고 26일 밝혔다.

2026 밀양 매운맛 축제 홍보 포스터[사진=밀양시] 2026.10.26

올해 축제는 '도전하라! 한계를 넘는 극강의 매운맛!'을 주제로 열린다.

축제장에는 전국 유명 매운맛 음식점과 밀양 지역 음식점이 참여하는 스파이시존이 마련된다. 모두 20개 부스에서 각 지역의 매운 음식과 밀양의 특색 있는 먹거리를 선보인다. 매운맛을 달랠 수 있는 음료와 디저트, 휴식 공간을 갖춘 릴렉스존도 운영된다.

방문객이 직접 매운맛의 정도를 확인하는 프로그램도 진행된다. 단계별 고추를 시식하는 '도전! 나의 매운맛 한계는?'과 극강의 매운맛 나초칩에 도전하는 '원칩 챌린지', 목표 스코빌 지수에 도달하는 '스코빌지수를 채워라' 등이 대표적이다.

강레오 셰프는 '셰프의 테이블'에서 밀양 무안의 맛나향고추를 활용한 오징어덮밥 조리 시연과 시식 행사를 진행한다. 먹방 유튜버 쯔양도 축제 현장을 찾아 관련 콘텐츠를 촬영할 예정이다.

공연 프로그램으로는 매운 음식을 맛보며 음악을 즐기는 '스파이시 스테이지'가 운영된다. DJ와 가수 공연에 이어 송하빈, 이제규가 출연하는 스탠드업 코미디쇼도 열린다. 유튜버 'MC 섭이네'가 진행하는 2030 청춘파티도 마련된다.

시는 삼양식품과 무안 맛나향고추 등 지역의 매운맛 자원을 축제와 연계해 관련 관광 콘텐츠를 확대할 계획이다. 이를 통해 밀양을 매운맛을 주제로 한 미식관광 도시로 알린다는 구상이다.

news2349@newspim.com