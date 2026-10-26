충청권 4개 교육청, 국립 청소년디딤센터 '공동 유치' 나선다

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충남교육청 제안 공동 의제 채택…충청권만 치료·재활시설 없어

57만 학생 대상 거점시설 추진…입지는 접근성 고려해 용역 결정

[공주=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전·세종·충남·충북 등 충청권 4개 시도 교육청이 정서·행동 문제를 겪는 청소년의 치료와 재활을 지원하는 국립 청소년디딤센터 공동 유치에 나선다. 전국 5개 권역 중 충청권에만 해당 시설이 없어 학생과 보호자들이 타 지역으로 장거리 이동해야 하는 문제를 해결하기 위해서다.

충남교육청은 26일 공주 고마센터에서 열린 충청권 교육감 정책협의회에서 '국립 충청권 청소년디딤센터' 설립을 공동 의제로 채택했다고 밝혔다.

이병도 충남교육감이 26일 공주 고마센터에서 열린 충청권 교육감 정책협의회에서 '국립 충청권 청소년디딤센터' 필요성을 강조하고 있다. [사진=충남교육청] 2026.10.26 gyun507@newspim.com

이번 유치는 충남교육청이 제안했으며 4개 시도 교육감은 공동 건의문 작성과 중앙부처 건의, 공동 발표 등 후속 절차에 협력하기로 했다.

국립 청소년디딤센터는 우울·불안·주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 등 정서·행동 문제를 겪는 만 9~18세 청소년을 위한 국가 치료·재활시설이다. 보호자 동의를 받아 최장 4개월간 생활하며 치료와 교육을 병행할 수 있고 운영비는 전액 국비로 지원된다.

현재 해당 시설은 경기 용인과 대구에서 운영 중이며 전북 익산과 경남 의령에서는 각각 2027년과 2029년 완공을 목표로 건립이 추진되고 있다. 반면 충청권에는 운영시설은 물론 별도의 건립계획도 없는 상태다.

이 때문에 충청권에서 장기 치료가 필요한 청소년들은 용인이나 대구까지 이동해야 한다. 지역에 따라 편도 이동시간이 최대 4시간에 달해 보호자의 부담이 크고 입교 포기나 중도 퇴소로 이어지는 사례도 있다는 게 교육청의 설명이다.

4개 교육청은 개별 유치 경쟁 대신 충청권 학생 약 57만명이 이용할 수 있는 광역 거점시설로 공동 추진하기로 했다.

시설 입지는 충청권 각 지역에서 편도 1시간 안팎에 접근할 수 있는 곳을 기준으로 검토한다. 구체적인 위치는 정책연구와 입지 선정 용역을 통해 결정할 계획이다.

충남교육청은 학교 상담과 통원 치료, 장기 치료·재활, 원적교 복귀 및 사후관리까지 연결하는 지원체계도 제안했다. 디딤센터를 학교와 치료기관 사이의 장기 치료 거점으로 활용하겠다는 구상이다.

이병도 충남교육감은 "충청권 학생들이 치료를 받기 위해 몇 시간씩 이동해야 하는 현실을 개선해야 한다"며 "4개 교육청이 협력해 지역 안에서 치료받고 학교로 복귀할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com